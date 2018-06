Convegno gratuito sulla riforma del sistema monetario

Il 19 giugno 2018 alle ore 20,30 nella Sala Biagi del Baraccano di Via Santo Stefano n.119 a Bologna, si terrà un convegno dal titolo "Riforma del sistema Monetario", dove analizzeremo l'attuale funzionamento del sistema monetario, la sua influenza all'interno del sistema economico, al fine di individuare le possibili soluzioni di riforma concrete e realizzabili per uscire dalla crisi economica ed avere una società più equa e più giusta.

Attualmente quasi tutto il denaro che usiamo viene creato dal nulla dal sistema bancario che lo presta a cittadini, aziende e Stato, provocando l'aumento esponenziale del debito pubblico e privato e la sottrazione di grandi risorse dall'economia reale attraverso il pagamento degli interessi.

Relatore sarà Fabio Conditi, Presidente dell'Associazione Moneta Positiva, iscritta al Registro Regionale della Associazioni con il n.5252, codice fiscale 93089040385 per il 5x1000.

Argomenti trattati

1 - Analogia del sistema economico con il corpo umano

2 - Breve cenni alla storia della moneta

3 - Cosa è successo in Italia negli ultimi 40 anni

4 - Che cos'è la moneta

5 - Tipi di moneta che usiamo attualmente

6 - La moneta elettronica bancaria

7 - Come si genera il debito pubblico

8 - Conseguenze nell'economia e disuguaglianze

9 - Proprietà della moneta e signoraggio

10 - Come il debito pubblico può essere cancellato senza sacrifici

11 - Come lo Stato può creare soldi senza violare i trattati europei

12 - Indicazioni generali su una Riforma del Sistema Monetario definitiva

Argomenti di discussione

I due concetti più diffusi nell'economia sono che lo Stato non ha soldi e che il debito deve essere ripagato. Entrambe queste affermazioni sono false, perchè la realtà è ben diversa.

Proveremo ad analizzare nel dettaglio come siamo arrivati all'attuale funzionamento del sistema monetario e come possiamo individuare soluzioni concrete e realizzabili per uscire dalla crisi economica. Solo in questo modo potremo avere una società più equa e più giusta.