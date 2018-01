Rimini Underground: firmacopie e aperitivo

Giovedì 18 gennaio, a partire dalle 19:00, Carlo Branzaglia passerà a trovare i lettori de La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar per un firmacopie e aperitivo del libro Rimini Underground (Guaraldi LAB).



Gli autori nel pomeriggio - ore 17.00 - saranno presenti all'ABABO - Accademia di Belle Arti di Bologna per un incontro con il pubblico.



La serata fa parte di un ciclo di presentazioni di volumi dedicati al design iniziato il 14 dicembre con Cromorama di Riccardo Falcinelli; che prosegue il 25 gennaio con l'ADI Design Index (intervengono: Luciano Galimberti, Antonio Macchi Cassia, Valentina Downey e Mario Fedriga); poi, dopo una pausa a febbraio, con Il racconto della grafica di Andrea Rauch, e Caratteri e comunicazione visiva di Fabrizio M.Rossi.



Il volume realizzato da Maria Cristina Serafini, è dedicato alla scena wave/underground del graphic design riminese di inizio degli anni Ottanta, quello che accompagnava l'ascesa di locali come Aleph e Slego, di gruppi musicali come Mickey and the Mouses e Violet Eves, con gruppi di giovani designer militanti come Complotto Grafico.

Il volume fa parte della collana Rimini Grafica, che raccoglie cinque libri che leggono la storia della comunicazione in riviera dagli anni Venti ai giorni nostri.

Prefazione: Carlo Branzaglia. Postfazione Giovanni Tommaso Garattoni. Patrocinio AIAP; ADI Delegazione Emilia-Romagna.