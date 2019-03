Rinascere liberandosi dai nuovi vampiri, narcisisti e manipolatori

Condotto dalla Dott.ssa Maria Letizia Rotolo psicologa-psicoterapeuta. Con la partecipazione dell'Avv. Francesca Ursoleo



In questa conferenza si tratteranno le relazioni tossiche con partner narcisisti, manipolatori, i nuovi vampiri del terzo millennio.



La relazione con uno/a narcisista ha degli effetti devastanti sia sul piano fisico che psicologico per chi la vive, che si amplificano quando il rapporto termina poiché’ s'innesca una dipendenza emotiva dal partner, enfatizzata dalla sua assenza.



Quali sono I sintomi più evidenti di un abuso narcisistico?



Quali sono gli strumenti di manipolazione più diffusi?



Narcisismo patologico: profili giuridici e psicologici della manipolazione mentale.



Quali sono le fasi della guarigione e della rinascita?



In questa fase si cominciano ad intrecciare relazioni sane e a identificare velocemente le persone tossiche. “Quando sappiamo come essere felici non tolleriamo più chi ci rende infelici”.



Strategie di sopravvivenza se dobbiamo mantenere la relazione, anche solo si amicizia o di lavoro, o perché con il narcisista abbiamo dei figli.



È gradita la prenotazione. Potete scrivere alla Dott.ssa Rotolo; marialetizia.rotolo@hotmail.it



Durante la serata verrà distribuito materiale informativo e un'ampia bibliografia aggiornata

