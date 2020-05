Riprendono le escursioni e le attività culturali in ambiente dell'Associzione Vitruvio

SI RIPARTE! Con questa esclamazione carica di gioia l’A.s.d. Vitruvio ​riprende le attività ​nella fase 2. E lo fa con ​sei giorni di iniziative​ che occuperanno il tempo all’aria aperta tra escursioni e percorsi culturali in ambiente dal ​28 maggio al 2 giugno​, Festa della Repubblica Italiana. Con grande accortezza, spirito d’organizzazione e creatività sono stati individuati percorsi che possano conciliare le nuove normative di sicurezza con i bisogni di socialità e scoperta che erano familiari al pubblico di Vitruvio nell’era pre-Covid. I percorsi inseriti in calendario sono a numero chiuso e realizzati nel rispetto delle distanze di sicurezza, visto il DPCM del 17 maggio 2020.

Dopo mesi di restrizioni e tensioni, il desiderio è di poter condividere dei momenti insieme in luoghi che trasmettono sensazioni di pace e relax.



Un piccolo gesto di ringraziamento.

Nel riprendere le attività, Vitruvio in segno di gratitudine dona i suoi percorsi a ​medici e infermieri ​delle aziende ospedaliere pubbliche che sono stati in prima linea per l’emergenza Covid-19.

Nota bene: Per partecipare ​gratuitamente​ all’iniziativa basterà prenotare telefonando o inviando una mail a Vitruvio, specificando la propria qualifica e mostrando il tesserino con foto all’accoglienza del percorso



Armonia, costanza, intensità​: ​tre parole significative, importanti, che hanno ispirato le tante iniziative all’associazione durante i mesi scorsi.

Quando l'emergenza Covid-19 si è manifestata siamo stati tutti colti impreparati. Il calendario di attività culturali, di spettacoli ed escursioni si è fermato per rispettare decreti e buone norme di comportamento.

Lasciate le strade di Bologna, Vitruvio ha riorganizzato il lavoro di tutti i giorni tra le mura domestiche, tenendo compagnia ai tanti affezionati con ​Archi-Vitruvio ​raccontando storie dell’associazione, con i ​libri consigliati da Onorina Pirazzoli​ e i suoi video dalla quarantena, con le ​copertine di Zdàura Moderna​ e con il trekking casalingo UNA FINESTRA SUL CORTILE, progetto che ha raccolto fotografie da balconi, finestre e cortili della città grazie all'entusiasmo di quanti hanno partecipato (​Clicca qui per vedere il risultato di questo percorso​).

Si riparte quindi, con le dovute precauzioni, per respirare nuovamente l'armonia, la coesione sociale e l'amore per il territorio, che da vent'anni caratterizza tutte le iniziative di Vitruvio.