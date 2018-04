Risate per l'ultimo spettacolo della stagione al teatro comunale di Castel S.Pietro

In occasione della Fiera delle Città Slow a Castel San Pietro Terme (dall'enogastronomia al vivere sostenibile), appuntamento con la risata sabato 21 aprile ore 21.00 al Teatro Comunale Cassero con lo spettacolo "La solita truffa" protagonisti il duo Marco Dondarini e Davide Dalfiume, ospite Enrico Zambianchi, vincitore del Festival Castello's Got Talent 2017.



Uno spettacolo che sta facendo tendenza, diventato in brevissimo tempo un appuntamento da non perdere (a Bologna nella stagione del debutto ha superato le quindici repliche in una sola primavera registrando il tutto esaurito). Il duo Marco Dondarini - Davide Dalfiume tiene il palco quasi fosse una nave senza mai perdere la bussola e come due capitani di lungo corso fanno navigare il pubblico in un mare di risate. Nel contempo i colpi di scena, il ritmo e l’imprevisto non mancano mai, confermando la tradizione delle grandi coppie comiche italiane. In più, se tutto questo ancora non bastasse, i due si alternano nei ruoli di spalla e comico, cosa non usuale in un duo, proponendo situazioni e personaggi dei tempi di oggi, ironizzando sul costume e i comportamenti dell’uomo del terzo millennio con una noncuranza e una semplicità disarmanti. Gli ospiti risultano assolutamente all’altezza della situazione e ben amalgamati all’atmosfera. Questo è lo spettacolo che vi mancava.



Davide Dalfiume, attore con esperienza ventennale in teatro, cinema e televisione, nel 1995 già lavorava al mitico locale dello Zelig di Milano. Ma è sul palcoscenico della trasmissione "Zelig 1" (2014) che viene abbinato dagli autori della trasmissione a Marco Dondarini, il “benzinaio” conosciuto nelle precedenti edizioni televisive di Zelig. Insieme nel 2016 hanno partecipato con successo alla prima edizione di “Eccezionale Veramente” su LA7 arrivando finalisti.



Biglietto intero € 10,00 ridotto € 8,00 (giovani fino a 18 anni e over 65, ai diversamente abili, Soci Coop Alleanza 3.0 (valido per l'intestatario della tessera), SEACOOP e altri Circoli e Associazioni convenzionate.



Info e prenotazioni: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore tel. 0542-43273 cell. 335-5610895 - 377-9698434 o 370-3043927.