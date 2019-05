Un passo alla volta...i ritmi e le stagioni nei campi di Arvaia

Arvaia propone alla cittadinanza di ogni età un ciclo di passeggiate accompagnati dai contadini e dalle contadine sui campi di via Olmetola 16 per scoprire insieme che cosa succede in campo nelle diverse fasi delle stagioni.

L'ultimo sabato mattina dei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre

si potranno visitare i campi soffermandosi su aspetti diversi delle coltivazioni biologiche di Arvaia,scoprendo insieme i ritmi e tempi della natura.

Si parte sabato 25 maggio 2019 dalle 10 alle 12 visitando il neonato frutteto;

per tutti gli eventi successivi consultare la pagina facebook di Arvaia CSA o il sito www.arvaia.it

Attività gratuita ed adatta a tutte/i.

Per info e prenotazioni info@arvaia.it, 3713304707

