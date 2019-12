"Ritratto della giovane in fiamme": anteprima con la regista Céline Sciamma

La regista Céline Sciamma arriva a Bologna per la presentazione in anteprima del pluripremiato film "Ritratto della giovane in fiamme". L'appuntamento è domenica 15 dicembre alle ore 18.45 presso il Cinema Roma (via Fondazza, 4) con la proiezione del film in versione originale sottotitolata, e a seguire l'incontro con il pubblico.

Già acclamata regista di “Tomboy” e sceneggiatrice di “La mia vita da zucchina”, Céline Sciamma torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia d’amore potente e delicata, ambientata nella Francia di fine ‘700, offrendo al contempo una riflessione attualissima sulla condizione della donna nella società e nell’arte.

Premiato al Festival di Cannes, dove è stato insignito del riconoscimento per la migliore sceneggiatura e della Queer Palm, è stato anche designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI con la seguente motivazione: “Esteticamente raffinato e politicamente rivoluzionario, Céline Sciamma firma un indispensabile atto di ridefinizione dell’universo femminile. Mentre si racconta una storia d’amore, di sguardi e di solidarietà, l’esclusione del maschile dallo schermo, relegato fuori campo ma presente nei suoi effetti sul corpo e nelle condizioni di vita delle donne, determina la cifra di un manifesto femminista discreto e potente, elegante e senza tempo.” Il film è stato inoltre insignito del premio per la miglior sceneggiatura agli European Film Awards 2019 ed è candidato ai Golden Globe 2020 come miglior film straniero.

Céline Sciamma dirige uno straordinario cast tutto al femminile, composto da Noémie Merlant, Adèle Haenel e Valeria Golino. Il film "Ritratto della giovane in fiamme" arriva nelle sale italiane dal 19 dicembre distribuito da Lucky Red.

SINOSSI

1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato.