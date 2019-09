La campagna d’informazione e prevenzione del disagio psicologico, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale PSICOSFERE, denominata



“ROBE DA MATTI – PSICOLOGIA PER TUTTI”

Giunta alla terza edizione, ha lo scopo di offrire informazioni accurate sulla figura e la professionalità dello psicologo/psicoterapeuta, correggere false credenze sulla salute e sulle malattie mentali, e rendere noti tutti gli ambiti di applicazione della Psicologia.

Per tutto il mese di ottobre 2019, 24 Psicologi e Psicoterapeuti aderenti al progetto e presenti sul territorio di Bologna e Provincia metteranno la loro esperienza e le loro conoscenze a disposizione dei cittadini, incontrandoli e dando informazioni sulla Psicologia e sugli Psicologi.



Campagna Regionale – Bologna, Parma, Rimini

Quest’anno per la prima volta parteciperanno altre provincie: Parma con 5 psicologi e Psicoterapeuti, Rimini con 5 psicologi e psicoterapeuti. Il Progetto di Robe da Matti è quindi a carattere regionale. Nel mondo dell’informazione e della comunicazione, siamo tutti in rete, ma soli con le nostre paure e le nostre difficoltà. La psicologia è l’unica disciplina moderna che si fonda sull’ascolto per favorire il contatto con sé stessi e la relazione autentica con gli altri. La nostra iniziativa si pone l’obiettivo di facilitare al grande pubblico l’incontro con lo Psicologo, per mettere in rete le conoscenze, le persone e le risorse disponibili sul territorio. “Robe da Matti – Psicologia per Tutti” è un evento a carattere completamente gratuito, basato sul contributo volontaristico degli Psicologi aderenti. Offre alla cittadinanza di Bologna, Parma e Rimini diverse conferenze e seminari distribuiti sul territorio comunale e delle province oltre a colloqui individuali gratuiti.

A Bologna e dintorni 42 conferenze sul territorio



Gli obiettivi dell’iniziativa sono:

far avvicinare le persone alla Psicologia per sfatare pregiudizi sul ruolo dello Psicologo

promuovere una cultura psicologica

far conoscere i vari ambiti di applicazione della psicologia

diffondere un’adeguata cultura del benessere psicologico

sensibilizzare alla prevenzione del disagio psichico

informare sulla professionalità dello psicologo e dello psicoterapeuta nella specificità rispetto ad altre figure professionali

consolidare la figura dello psicologo come punto di riferimento facilmente accessibile e disponibile sul territorio locale

Il benessere psicologico è costituito da un sufficiente grado di consapevolezza riguardo a noi stessi, alle nostre possibilità e ai nostri limiti, e alla realtà che ci circonda. Tale consapevolezza ci permette di affrontare la vita, comprese le eventuali situazioni spiacevoli, con la necessaria serenità.



Questa iniziativa offre alla cittadinanza durante tutto il mese di ottobre, conferenze e seminari distribuiti sul territorio regionale, oltre a colloqui di consulenza gratuiti.



Con il Patrocinio del Comune di Bologna, Castel San Pietro Terme, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, San Giovanni in Persiceto, Castelfranco Emilia, Proloco di Castelfranco Emilia.

In collaborazione con Onlus il Parco www.ilparco.org, Ass. M.Ed.I.Azioni

