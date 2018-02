Roberta Giallo in concerto all'Arena centrale di Fico Eataly World

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

ROBERTA GIALLO IN CONCERTO @ ARENA CENTRALE DI FICO EATALY WAORLD Giovedì 22 febbraio 2018 – ore 19.00 CONCERTO e INTERVISTA a cura di Pierfrancesco Pacoda Domani giovedì 22 febbraio alle ore 19.00 inizia la rassegna di Fonoprint all’interno dell’Arena Centrale di FICO Eataly World, che vede come protagonista della serata la giovane cantautrice Roberta Giallo. Tutti i giovedì sera Fonoprint presenterà alcuni tra gli artisti più rappresentativi della nuova musica italiana invitati a raccontarsi ed a presentare i propri dischi, attraverso la sapiente conduzione di Pierfrancesco Pacoda, critico musicale e saggista che si occupa di musica e di stili di vita. Una rassegna di incontri durante i quali la firma delle copie dei dischi sarà accompagnata da una conversazione e dall’esecuzione dal vivo di alcuni brani in una versione studiata per l’Arena di FICO. Nell’Arena Centrale di FICO, Roberta Giallo presenterà, accompagnandosi al piano, l’LP “L'oscurità di Guillaume” edito nel 2017, un album che ha riscosso grande consenso da parte della critica ed importanti riconoscimenti. Roberta Giallo è una cantautrice, autrice, performer teatrale, pittrice e scrittrice. Durante la sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Lucio Dalla, nel brano "Anche se il tempo passa" per il suo ultimo disco "Questo amore" e alla realizzazione della colonna sonora del film "Il cuore grande delle ragazze" di Pupi Avati; Samuele Bersani, nel disco "Nuvola numero nove", nel singolo "La fortuna che abbiamo", inoltre duettano insieme nel brano inedito "Voce al Bene" di cui Roberta autrice; Valentino Corvino; gli Ark String Quartet; gli Gnu Quartet; l'orchestra Musicomio; l'orchestra del teatro Massimo di Palermo; i produttori Mauro Malavasi, Marcello Corvino, Francesco Migliacci; il giornalista e saggista Federico Rampini. Apre i concerti di Sting, Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Alex Britti.