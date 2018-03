Roberto Angelini in concerto a Bologna

Domenica 15 aprile Roberto Angelini in concerto all'Off (via Testoni 5/a) di Bologna.



"Cantautore. Chitarrista acustico. Jazzista. Discografico indipendente. Modellatore di plastilina eclettico" Roberto Angelini è un artista a tutto tondo con diverse forme d'espressione di un talento che non si esaurisce con l'incisione dei suoi dischi, ma spazia anche dalla produzione di altri musicisti all'esecuzione di sculture in plastilina.



E i modelli con il pongo non sono fini a se stessi, ma utilizzati per illustrare il suo universo musicale: dalla grafica del sito ufficiale (www.robertoangelini.it) all'animazione "a passo uno" del video del singolo "Dicembre".



Nato a Roma il 17 ottobre 1975, Roberto Angelini, musicista, autore, compositore e produttore artistico, ha vinto il Premio KeepON come Miglior Musicista Live 2013 ed è stato tra i protagonisti della Grande Orchestra del Rock al Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, orchestra composta da alcuni tra i migliori musicisti italiani tra cui Enzo Avitabile, Boosta dei Subsonica, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Andrea Mariano dei Negramaro, Federico Poggipollini, Maurizio Solieri e diretta da Vittorio Cosma.



A maggio 2013 entra a far parte della squadra di lavoro della prima edizione di Gazebo, il programma condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.



Impegnato fino a maggio 2014 nel Solo Live Tour per il suo progetto musicale PHINEAS GAGE e ancora oggi impegnato nelle produzioni della sua etichetta FioriRari, Angelini ha partecipato tra il 2012 e 2013 all’ECCO TOUR di Niccolò Fabi con cui ha già più volte collaborato in passato (suonando alla lapsteel nel disco “Solo un uomo” nel 2009, alla tournè di Fabi nel 2010 e 2011 e alla registrazione di “Parole parole”, con il cameo di Mina, presente nel dvd “Parole di Lulù”)



Tra le tante collaborazioni citiamo anche quella con il disco d’esordio dell’Orchestraccia “Sona Orchestraccia Sona” e all’EP di Antonella Lo Coco “LoverCover”, oltre alla partecipazione in qualità di chitarrista al tour del super trio Fabi/Silvestri/Gazzè.

Inizio concerto ore 20.30

ingresso gratuito

