Una giornata per ricordare Roberto Daolio tra Biglietti degli amici ed Esercizi di stile: giovedì 3 maggio 2018 in Accademia e al MAMbo.

Biglietti degli amici

Testimonianze in Accademia, giovedì 3 maggio 2018, ore 10.00-13.00

Roberto Daolio (1948-2013) ha insegnato Antropologia culturale all’Accademia di Belle Arti di Bologna dal 1977 al 2012. È stato critico d’arte e curatore. Roberto sapeva essere centrale pur conservando una posizione laterale, defilata, schiva. Gli artisti che ha incontrato e con i quali ha dialogato con generosità e con passione conoscono bene questa sua caratteristica. Così pure i colleghi con cui ha intrattenuto rapporti essenziali, improntati al rispetto e segnati dalla sua esigenza di garantire la propria autonomia e libertà.

A distanza di cinque anni dalla sua scomparsa, e in vista della prossima chiusura della mostra a lui dedicata “Roberto Daolio. Vita e incontri di un critico d'arte attraverso le opere di una collezione non intenzionale”, nella giornata del 3 maggio fra Accademia di Belle Arti e MAMbo si articoleranno due iniziative dedicate a Roberto Daolio.

Nell’Aula Magna dell’Accademia (via Belle Arti 54), dalle 10.00 alle 13.00 Biglietti degli amici (titolo che rimanda a un'altra amicizia, quella con Pier Vittorio Tondelli) vedrà alternarsi in veloce successione brevi racconti e testimonianze su Daolio portati da amici artisti e colleghi. Un dialogo corale, fatto di frammenti, di voci, di piccole storie: per restituire quella dimensione intima, amicale, che costituiva un dono prezioso per quanti hanno avuto il privilegio di condividere parte del loro percorso con Roberto.

Parteciperanno:

Lelio Aiello, Alessandra Andrini, Sergia Avveduti, Renato Barilli, Maria Rita Bentini, Bruno Benuzzi, Anna Valeria Borsari, Carlo Branzaglia, Giovanna Caimmi, Davide Da Pieve, Caterina Sinigaglia, Lara De Lena, Silvia Evangelisti, Emilio Fantin, Maurizio Finotto, Enrico Fornaroli, Yumi Karasumaru, Gabriele Lamberti, Valentina Manchia, Eva Marisaldi, Claudio Marra, Doerte Meyer, Sabrina Mezzaqui, Guido Molinari, Rinaldo Novali, Daniela Olivieri (Sissi), Salvatore Papa, Chiara Pergola, Rossella Piergallini, Leonardo Pivi, Maura Pozzati, Andrea Renzini, Mili Romano, Letizia Rostagno, Elena Vai.

Esercizi di stile

Evento performativo al MAMbo, giovedì 3 maggio 2018, ore 19.00

Giunge alla quarta edizione Esercizi di stile, un progetto in collaborazione tra Accademia di Belle Arti di Bologna e MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, che permette agli studenti di confrontarsi con il contesto istituzionale di un museo.

L’evento si situa all’interno di Plutôt la Vie… Plutôt la Ville premio Roberto Daolio per l’arte pubblica/2018, il ricco programma di incontri e workshop dedicato al lavoro e alla memoria del critico d’arte. Per l’occasione gli studenti scelti in base al loro progetto si confronteranno col delicato tema della performance presentando lavori inediti pensati per gli spazi del MAMbo.

Sperimentazione, metodologia, scrittura, militanza e vita privata: questa la materia di cui si compongono gli interventi performativi selezionati per onorare Roberto Daolio e il suo lavoro.

Un evento eterogeneo e dinamico che vedrà protagoniste due studentesse del Biennio di Arti Visive, Greta Bimonte e Agata Torelli, curato da Martina Aiazzi Mancini, studentessa del corso di Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico.

Inaugurazione giovedì 3 maggio 2018 | h. 19

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Via Don Minzoni 14 | 40121 Bologna| +39 051649661