Robot Art Night a Palazzo Re Enzo

Sabato 2 febbraio ROBOT ART NIGHT, una serata all’insegna della migliore musica elettronica internazionale e dell’arte digitale. Insieme a noi, quest’anno anche una speciale sezione dedicata all’arte contemporanea selezionata da SetUp Contemporary Art Fair, che con il prezioso supporto di CLUB GAMEeC e galleria massimodeluca, hanno scelto l’artista Filippo Berta per implementare la scelta culturale del week end dell’arte bolognese, il quale presenterà il video “La Retta Via” (2014).

La sezione musicale vede in prima linea un progetto alla sua prima apparizione in assoluto in Italia, presentato in collaborazione con Bologna Jazz Festival: il duo in bilico tra jazz ed elettronica #TomatPetrella. “Kepler”, il loro album di debutto, è uscito pochi mesi fa su !K7 Records (etichetta su cui hanno stampato Tricky e Mykki Blanco per intenderci). Ambient siderale, jazz cosmico e libero, echi di techno secca e rocciosa, synth scintillanti come i riflessi del sole su navicelle spaziali dirette anni luce lontano da noi, per un live da togliere il fiato.

Il compito di riportare i piedi per terra, e farli muovere al ritmo di un beat irresistibile, quello della sua eterogenea selezione, sarà affidato a #IvanSmagghe. Francese espatriato a Londra, resident di #NTSRadio, Smagghe fa parte di quella rosa di artisti definiti “i Dj dei Djs”: i maestri delle selezioni più oscure e raffinate, sempre tesi in un tentativo continuo di spingere ed abbattere le barriere fra stili e generi. Tenetevi pronti a un flusso di electro, leftfield house e disco, perle italo e new wave, per ballare guidati dalla maestria di uno dei migliori selector in circolazione.

Immancabile, come sempre, la squadra del RBT Sound System, mattatori delle serate più folli sotto l’ombra delle Due Torri.

Con il biglietto della serata sarà possibile, domenica 3 Febbraio, visitare presso i locali di Palazzo Pallavicini, la settima edizione di SetUp Art Fair a prezzo ridotto (8€ invece che 10€), mostrando il biglietto di ROBOT ART NIGHT.