Robot Festival: Terrace Special Edition

Da sempre interessato alle collaborazioni con le differenti realtà culturali della città di Bologna, ROBOT Festival inaugura quest’anno la sua collaborazione con Bologna Design Week. Il frutto di questa unione prenderà forma il 28 Settembre, alla EX GAM, in occasione di Terrace Special Edition for Bologna Design Week, evento di chiusura della settimana bolognese dedicata al design ed alla creatività.

Nella suggestiva cornice della Ex GAM, autentico gioiello architettonico progettato dall’architetto bolognese Leone Pancaldi, il giardino e la terrazza della ex galleria d’arte moderna accoglieranno i partecipanti della design week, progettisti, architetti e design lovers per una notte di musica e dj-set.

Ai controlli, un team tutto al femminile, con Elkka e Saint Ludo, fondatrici del collettivo ed etichetta discografica londinese Femme Culture (eletta da Dj Mag Best Breakthrough Label del 2018), progetto nato dal desiderio di sostenere le donne nel settore creativo e promuovere una produzione musicale innovativa al di là dei generi.

Terrace Special Edition for Bologna Design Week fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria e garantito solo fino a raggiungimento capienza: una volta raggiunta la capienza massima non sarà più possibile accedere.