Robot night con Jackmaster

Dopo Villalobos lo scorso ottobre, una ROBOT NIGHT di nuovo al Link di Bologna, di nuovo con un peso massimo ai controlli, stavolta da Glasgow: Jack Revill aka Jackmaster. Insieme a lui il talento toscano Dukwa e il cerimoniere Toni Unzip.



Jackmaster “è” la club culture nel senso più nobile e puro: classe, sudore, innovazione, improvvisi e assurdi recuperi del passato (alto o basso che sia, pop o IDM, techno o soul-jazz, Abba o Underground Resistance) e subito dopo taglienti escursioni nel futuro più estremo – il tutto senza perdere nulla in efficacia e coerenza. Finire in mezzo ad un suo dj set è, semplicemente, una delle esperienze più vertiginose ed eccitanti che si possano vivere su un dancefloor oggi.

Leggendari i suoi set, ore e ore di vinili incastrati senza soluzione di continuità che sembrano provenire da altri mondi, una serie infinita di gesti acrobatici che continuano a portare al prossimo livello l'arte del djing.



Il fiorentino Marco D’Aquino, in arte Dukwa, e il suo suono che riesce a incorporare gli alfabeti techno e house più tradizionali per farli collidere con sospensioni ambient, destrutturazioni sperimentali, visionari recuperi electro da nuovo millennio. Dopo una serie di brillanti release a partire dal 2010 (molte sulla Bosconi, una vera e propria fucina di talenti), a settembre 2016 arriva la chiamata della Numbers di Jackmaster e soci, entrando così di diritto nella Serie A della club culture europea. In realtà, già da tempo grazie anche al sodalizio col “fratello” (di provenienza geografica, di talento, di sincera amicizia, di creatività) Herva nel progetto a due Life’s Track con release su label come M.O.S. e Opal Tapes. Il tutto senza dimenticare un’altra collaborazione importante, quella col newyorkese Kevin Freelance nel progetto PHREEQ.



TICKETS

Early Bird Tickets: 10€ + d.p. (quantità limitata)

Online > http://bit.ly/2DQfXBB



ROBOT Festival è un progetto di Shape, realizzato con il patrocinio e il sostegno di Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna e Bologna Unesco City of Music.



Web

http://www.robotfestival.it