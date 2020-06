Rocca di Dozza: due settimane fitte di concerti

La musica dal vivo torna alla Rocca di Dozza con due settimane fitte di appuntamenti per concerti serali in collaborazione con l’associazione bolognese “Conoscere la Musica-Mario Pellegrini”. Il primo concerto è previsto per domani 17 Giugno alle ore 21 con protagonisti il clarinettista imolese Claudio Geminiani e il giovane pianista messicano Jorge Juarez. suoneranno sulle musiche di B. Martinu, G. Ricciardi, C. Debussy e F.Poulenc.

Si prosegue Sabato 20 Giugno con i pianisti Lisa Redorici e il Maestro Giuseppe Fausto Modugno (anche componente del consiglio direttivo della Fondazione Dozza Città d’Arte) che si esibiranno al pianoforte in un concerto a quattro mani sulle musiche di J. Brahms, W.A. Mozart, F. Schubert.

Il 24 Giugno sarà la volta del “Miranda De Tango Quartet”, quartetto composto da Alessandro Bonetti, Manuela Turrini, Claudia D’Ippolito, Roberto Salario. La loro musica rielaborerà brani di tango attraverso influenze jazz e altre contaminazioni e sperimentazioni musicali.

A chiudere la due settimane di concerti sarà il “Duo Karis” formato da Clara Sette al violoncello e Lisa Redorici al pianoforte: venerdì 26 Giugno si esibiranno sulle musiche di C. Debussy , G. Faurè, R. Schumann, J. Brahms.

I concerti in programma inizieranno puntuali alle ore 21 nella corte della Rocca di Dozza, in caso di maltempo, nel salone maggiore della Rocca. Considerata la limitazione id posti a sedere, avranno la precedenza le persone con prenotazione.

Per gli appassionati d’arte, sabato 20 giugno, alle ore 18 la Rocca sarà aperta al pubblico per la presentazione e visita guidata alla mostra ‘Apocalisse’ di Aldo Galgano. Interverranno, oltre all’artista, i curatori e critici d’arte, Lorenza Secchi e Riccardo Betti. La mostra resterà allestita nelle sale della Rocca fino al 19 luglio 2020.

Si ricorda che l’ingresso in Rocca potrà avvenire nel rispetto delle attuali norme vigenti circa l’uso della mascherina ed il distanziamento tra le persone.