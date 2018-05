Roccca Pitigliana: tutti i in bici a ‘E mulein d'la Roca'

Tour in bicicletta di una delle zone più affascinanti dell'Appennino. Con ritrovo alle ore 9 presso la stazione di Vergato e partenza dal distributore ENI, punto di noleggio bike, in direzione Labante.

Attraversando Pietracolora e Bombiana con possibili percorsi su strade sterrate è previsto l’arrivo a Rocca Pitigliana per

un aperitivo di benvenuto. Seguirà visita guidata al Mulino del ‘900, visita sala delle macine e del vecchio canale, del

parco del Mulino, del suo laghetto e delle numerose piante da fiore. Pranzo alla vicinissima Osteria Della Rocca al quale

seguirà visita guidata della Chiesa di S. Michele Arcangelo. Rientro previsto per le ore 17.

Per info e prenotazioni Mezzini Bike Center – Stefano 347 2790941