Rocchetta Mattei: visite guidate con Babbo Natale

Sono gia' aperte le prenotazioni per le visite guidate che il 15 e il 16 dicembre renderanno la Rocchetta Mattei "un magico castello dei balocchi per la gioia dei bambini che la visiteranno". Al prezzo di 10 euro (i bambini con meno di un anno non pagano) "sara' offerto- spiega l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese - un percorso in gruppo all'interno del castello, con la guida di un elfo".

Le visite guidate 'natalizie', che partiranno alle 10 per concludersi alle 19, dureranno "circa un'ora e un quarto e prevedono, ovviamente, l'incontro con Babbo Natale e un piccolo spettacolo conclusivo". Ancora prima di entrare i visitatori "potranno apprezzare l'albero di Natale e la slitta di Babbo Natale", e poi "saranno condotti attraverso le sale ripensate per l'occasione". Nel dettaglio, gli allestimenti "presenteranno la camera da letto di Babbo Natale, quella della Regina delle nevi, che aiutera' i bambini a travestirsi da principe e principessa, e i laboratori con la fabbrica del cioccolato e quella dei giocattoli".

Infine, chi vorra' "potra' raggiungere la Rocchetta con un trenino natalizio proposto da City Red Bus, che fara' avanti e indietro dalla stazione di Riola (il biglietto costa tre euro, che salgono a cinque se si sceglie l'opzione andata e ritorno) dalle 9.30 fino a fine serata, e fara' tappa in piazza Alvar Aalto, dove la Pro loco allestira' un mercatino di Natale". Per partecipare all'iniziativa, organizzata dal Comune di Grizzana Morandi con il patrocinio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e curata da FEshion Eventi in collaborazione con l'associazione 'Non solo mamme' e la Pro loco di Riola, e' necessario prenotare sul sito www.rocchetta-mattei.it.

