Rocco Papaleo in "Coast to coast"

Se uno spettacolo ha bisogno di una presentazione, vale il sospetto che non si presenti da solo. Viceversa, se si presenta da solo, vale il sospetto che la presentazione è superflua. “Coast to coast” suggerisce l’idea di un viaggio, ma in effetti è un po’ vago. Non preciso se di piacere o di lavoro. Se di sola andata o prevede un ritorno. Non dice da dove a dove. Non indica un’andatura: lenta? Veloce? Risoluta? Vagabonda? Non definisce nulla, se non l’intenzione di uno spostamento. Agevole? lmpegnativo? Sconsigliabile? Sicuro? Concreto? Metaforico? E poi, chi è a spostarsi? Una persona? Una comitiva? Un popolo? Ci sono confini da attraversare? Vocabolari da consultare? Diffidenze da superare? La verità è che nemmeno noi lo sappiamo di preciso. È solo un’idea di mettersi in movimento. Un desiderio di sentirsi stranieri, di ascoltare voci che non siano le nostre, anche a costo di non capirle.



Spettacolo della rassegna "Prosa brillante" nell'ambito della stagione teatrale "TTTXTE 2019/2020".



Con Rocco Papaleo

- pianoforte e altri tasti Arturo Valiante

- basso e contrabbasso Guerino Rondolone

- tamburi e suoni Davide Savarese

- trombone e ukulele Giorgio Tebaldi

- ministro dell’ambiente Sonia Peng



Biglietto: intero € 25, ridotto € 22, minori 14 anni € 12. Prevendita: presso il foyer del Teatro comunale dal 2 novembre, mercoledì e sabato ore 10.30-12.30 e giovedi e venerdi ore 17-19, la sera dello spettacolo presso il Teatro Fanin dalle ore 20. Per info biglietteriateatro@comunepersiceto.it