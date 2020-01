Rocco Papaleo porta in scena "Coast to coast"

L’attore porta in scena un esperimento tra musica e brevi annotazioni di viaggio, con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata, e una riflessione sul senso del provvisorio.

"Quando sei stanco di raccontare l’ultimo viaggio e' il momento di cominciarne un altro. Il lungo viaggio di 25 anni nell'esperienza del teatro-canzone ha formato dentro di me la convinzione che la strada della vita vera è la mia risorsa principale, lo spostamento la mia cifra esistenziale, il dinamismo la mia salvezza. Cercare viaggiando l'emozione comune e il divertimento. Questo nuovo show aggiunge, trattenendo i momenti salienti del percorso già fatto, l'osservazione del momento, il racconto del presente. Uno spettacolo antologico e al tempo stesso vergine, con la sospirata attitudine all'interazione e al gioco, che in fondo non vuole essere altro che una profonda carezza.” Rocco Papaleo