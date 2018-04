"Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo" finalmente a Bologna

Dal suo debutto del 2013 all'arena di Verona, Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo è stato in tour in tutta Italia fino al febbraio 2016 toccando 20 diverse città d'Italia per complessive 31 tappe e 332 rappresentazioni, di cui 31 matinées per le scuole, totalizzando oltre 850.000 spettatori.

Nel febbraio 2015, ha varcato per la prima volta la frontiera italiana per 13 rappresentazioni al Zorlu Center di Istanbul (Turchia), dove ha conquistato ad ogni performance standing ovation e applausi a scena aperta e totalizzando oltre 18.000 spettatori. Lo spettacolo è poi ritornato una seconda volta, nel novembre dello stesso anno al Zorlu Center di Istanbul, dove ha definitivamente sancito il suo successo in Turchia con altre 8 rappresentazioni. ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il mondo ha avuto anche grandi riconoscimenti internazionali. In Italia è stato insignito di 4 OSCAR DEL MUSICAL: MIGLIOR SPETTACOLO BIG (David e Clemente Zard); MIGLIOR COREOGRAFIA (Veronica Peparini); MIGLIORI COSTUMI (Frédéric Olivier) e il PREMIO WEB.