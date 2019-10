Ron chiude Lucio!! Il Tour: l’omaggio live all’amico Lucio Dalla

Dopo aver attraversato tutta l’Italia, Ron concluderà Lucio!! Il Tour, l’omaggio live all’amico di sempre Lucio Dalla, il prossimo 23 dicembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Una data speciale, quella bolognese, che sarà la perfetta chiusura dell’importante tour, partito nel maggio 2018 dal Teatro Dal Verme di Milano.

«Il tour di Ron è stato un grande omaggio a Lucio Dalla e soprattutto un ricordo affettuoso da parte di un caro amico - sottolinea Andrea Faccani, Presidente di Fondazione Lucio Dalla - Siamo davvero felici che il tour si concluda a Bologna rinnovando l’affetto che ha sempre legato Lucio alla sua città».

Ron racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, attraverso le sue canzoni, con video e foto inediti per uno spettacolo pensato come una pièce teatrale. L’artista, infatti, presenta al pubblico una scaletta ricca e variegata contenete i brani più importanti che Ron e Lucio hanno scritto insieme e molti altri brani del repertorio di Dalla, da “Piazza Grande” ad “Henna”, da “Anna e Marco” a “Tutta la vita”. Canzoni che sono parte integrante della storia della musica italiana, alcune delle quali sono state reinterpretate da Ron e raccolte nell’album “Lucio!” (uscito a marzo 2018 e contenente anche il brano “Almeno Pensami”, inedito di Lucio Dalla interpretato da Ron in occasione del Festival di Sanremo 2018) e nel disco live “Lucio!!”, uscito lo scorso aprile.

Omaggio al grande artista, il disco “Lucio!!” è composto da undici brani: otto duetti registrati durante il live al Teatro Romano di Verona, un duetto registrato in studio insieme a Federico Zampaglione sulle note del brano “Felicità”, e due brani, “Anna e Marco” e “Tutta la vita”, interpretati unicamente da Ron e registrati appositamente in studio per l’occasione. Per la realizzazione del disco “Lucio!!” si ringraziano tutti gli artisti presenti nell’album e i rispettivi management, i cugini di Lucio e la Fondazione Lucio Dalla.