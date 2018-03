Ron a Bologna per presentare "Lucio!"

Da venerdì 2 marzo è disponibile nei negozi tradizionali e in digitale, “LUCIO!” (Sony Music), il nuovo progetto discografico di RON dedicato all’amico LUCIO DALLA per celebrare la ricorrenza del 75esimo compleanno del cantautore bolognese e farne rivivere la poetica e l’anima musicale. Venerdì 9 marzo, Ron sarà al Mondadori Megastore di BOLOGNA (Via M. D'Azeglio 34 - ore 18.00) per presentare ai fan il suo nuovo progetto discografico.

“Lucio!” è una raccolta composta da 12 brani, tra cui l’inedito sanremese “Almeno Pensami”, registrati in presa diretta da Ron (voce e chitarra acustica) insieme a tre grandi musicisti: Elio Rivagli alla batteria, Roberto Gallinelli al basso e Giuseppe Barbera al pianoforte.

Nell’album si trovano alcuni dei più grandi successi di Dalla, tre dei quali scritti insieme a Ron che per l’occasione li ha riarrangiati e reinterpretati con il proprio stile. La raccolta comprende anche i duetti “Piazza Grande” e “Chissà se lo sai” e una speciale versione di “Come è profondo il mare”, una visione molto libera di Ron che ha costruito intorno alla voce originale di Lucio un nuovo arrangiamento musicale.

Il disco è, inoltre, dedicato alla memoria di Michele Mondella, grande personaggio del mondo musicale e storico amico e collaboratore di Lucio e Ron.

Questa la tracklist di “Lucio!”: “Almeno pensami”, “4/3/1943”, “Tu non mi basti mai”, “Piazza grande” (in duetto con Lucio Dalla), “Henna”, “Attenti al lupo”, “Quale allegria”, “Chissà se lo sai” (in duetto con Lucio Dalla), “Futura”, “Canzone”, “Cara” e “Come è profondo il mare”.

Oltre all’album “Lucio!”, è disponibile anche in edizione limitata per Amazon il 45 giri “Almeno Pensami”/“Chissà se lo sai”, autografato da Ron.

RON è impegnato in un instore tour per incontrare il pubblico e presentare il suo nuovo progetto discografico. Queste tutte le date: il 7 marzo al Mondadori Megastore di Milano (Piazza Duomo, 1 - ore 18.00), il 9 marzo al Mondadori Megastore di Bologna (Via M. D'Azeglio 34 - ore 18.00), il 10 marzo al Mondadori Bookstore di Roma (Via Tuscolana, 771 - ore 17.00), il 12 marzo al Mondadori Bookstore di Napoli (Piazza Vanvitelli, 10/A - ore 18.00).