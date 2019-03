La Fabbrica Etichetta Indipendente, Ronzinante Booking e DEWREC presentano



Roncea LIVE | Presente Release Tour

mercoledì 13 marzo | Bologna

Off Bologna | h.22.00



Roncea, classe 1987, di origine franco-rumena, è cresciuto in Italia.



Con i Fuh, band di attitudine punk, ha aperto concerti ad Artic Monkeys, The Coral, The National e suonato su palchi come il Traffic Festival di Torino, e partecipato al "Requiem tour" dei Verdena nel 2007, come official opener. Con il trio math rock Io Monade Stanca (uscito per la label francese African Tape) ha vissuto un tour infinito:tra il 2008 e il 2014, 150 date all’attivo nei peggiori club Europei.



Il percorso solista inizia nel 2010 con “Old toys”, album folk rock intimista prodotto con la collaborazione di Carmelo Pipitone (Marta sui tubi), Luca Ferrari (Verdena), Gigi Giancursi (Perturbazione) e altri. Negli anni, altri due album in inglese, numerose collaborazioni, musiche per spot pubblicitari e in ambito cinematografico, Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 un tour di 30 date in tutt'Italia per presentare dal vivo “Cornucopia”, il primo album solista di Carmelo Pipitone (MST, Ork, Dunk) che vede Nicolas unico musicista in scena oltre al titolare del progetto.



1 febbraio 2019 è la data di uscita di “Presente” (I sotterranei), primo album di canzoni in italiano di Roncea.



Da qui l'inizio di una storia nuova.