Rosso di sera: musica per la Giornata Mondiale per la lotta contro l'Aids

Varietà musicale in occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l'Aids 2019.



La musica di Komos e l'attivismo di Plus Onlus sul palco con ospiti internazionali:

Mark S. King (www.myfabulousdisease.com, USA)

Paula Lovely ("dragtivista" from Lisbona)

Ava Hangar (Miss Drag Queen Italia 2019)

Omphalos Voices (coro LGBT di Perugia)



Presenta Matteo Miglio.



L'evento è inserito nel “Patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI nella città di Bologna”.

"Rosso di Sera" fa parte del cartellone di concerti "In Coro Contro l'Aids" di Cromatica.