Rumba de Bodas all'Estragon

Venerdì 2 marzo RUMBA DE BODAS ed Empatee Du Weiss all'Estragon.

Super Power! La terza fatica dei Rumba de Bodas, nomade band bolognese che quest’anno festeggia il decennale, verrà presentato nel tempio della musica live bolognese, dove la band è cresciuta, avendo presentato sul suo palco i due precedenti lavori: Just Married (2012) e Karnaval Fou (2014). Davanti al proprio pubblico preferito la band darà vita ad un nuovo show esplosivo, suonando gli inediti e i vecchi classici. In occasione del 10° anniversari saliranno sul palco anche delle guest. La formula è quella collaudata nei centinaia di concerti svolti negli ultimi anni: una miscela di ritmi e repertori, dal funk allo ska, con laute dosi di vibrazioni latine, per invitare al ballo sfrenato.