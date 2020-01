Rumba de Bodas e GimmiGiamma DjShow tutto in una sera

Sabato 18 gennaio alle ore 21.30 Rumba de Bodas + GimmiGiamma DjShow al Mercato Sonato. Torna l’ecclettica band bolognese Rumba de bodas, da dieci anni riconosciuta nel panorama musicale italiano ed europeo, e con all’attivo tre album, più di 500 concerti in tutto il mondo e la partecipazione a numerosi e prestigiosi festival internazionali come Montreux Jazz Festival (CH), Seoul Music Week (KOR), Boomtown Fair, Edinburg Jazz & Blues Festival, Ealing Jazz (UK), Kaliningrad City Jazz (RUS), Jimek+ (POL), Jazzahead (GER), Cous Cous Festival (IT). La band, che spazia dalla disco music allo ska, dal soul al latin e alla world music, è pronta a trascinare il pubblico con il suo sound d’impatto ed energico e ad annunciare il suo ultimo singolo Isole. A seguire lo show con i ritmi caraibici e sudamericani e un pizzico di funk ed elettronica del sound mixato di GimmiGiamma.