Torna la Run 5.30: la corsa/camminata che si fa all'alba

La data il 14 giugno: torna la Run 5.30. Ritrovo in Piazza Maggiore per poi partire godendosi la magica atmosfera del sorgere del sole. Alle 5.30am in Piazza Maggiore dunque!

L’ISCRIZIONE COMPRENDE

t-shirt celebrativa 5.30

adesivo 5.30

ristoro di frutta fresca di stagione thè e acqua

download gratuito delle immagini dell’evento

download gratuito del Mag 5.30

assistenza medica

assicurazione R.C.

….e la possibilità di vivere un’esperienza da ricordare!

QUOTA D’ISCRIZIONE

• Iscrizione Singoli: 12 euro (15 euro dal 15 maggio).

Iscrivendosi online è possibile aggiungere agli acquisti:

- la medaglia https://bit.ly/2FYO7ba

- il polsino portachiavi https://bit.ly/2UtW3Et

- la shopper https://bit.ly/2Ws92It

• Iscrizione Gruppi (10 o più persone): 10 euro + costi dei servizi bancari, online fino al 14 maggio.

• Iscrizione Scuole: leggere le info e scaricare il materiale informativo da questa pagina https://www.run530.com/scuola/

CONSEGNA DELLA T-SHIRT

– Mercoledì 12 e Giovedì 13 Giugno, dalle 10 alle 18, Centro sportivo CSB (ex CRB) Via Marzabotto 24 Bologna, se proprio non ce la fate, anche la mattina dell’evento dalle ore 4.30.

Ricordate: a ritirare la t-shirt può venire chiunque al vostro posto (un amico, un familiare, la suocera…).

– Se vi siete iscritti presso un negozio: portateci il tagliando che vi hanno dato.

– Se vi siete iscritti online: mostrateci dallo smartphone la conferma dell’iscrizione o la ricevuta del pagamento o dite semplicemente il vostro nome e cognome (abbiamo comunque l’elenco degli iscritti online).

DOMANDE?

Molte risposte le troverete nella pagine delle FAQ

https://www.run530.com/faq/

GRAZIE A

La 5.30 Bologna è possibile grazie al prezioso supporto di UISP Bologna