"Run for Mary": una corsa per la Madonna di San Luca

"Run for Mary": una corsa per celebrare la discesa della Madonna di San Luca, il 6 maggio 2018. La manifestazione nasce dal desiderio dell’ Arcivescovo di coinvolgere il mondo sportivo durante la settimana in cui la Madonna di San Luca scende in città.

La pastorale dello sport ha pensato di proporre un evento che potesse coinvolgere gli sportivi non in un avvenimento cultuale, ma prettamente sportivo, dai più giovani ai meno giovani, con la speranza che, nel tempo, tale manifestazione possa affermarsi fino a diventare un appuntamento tradizionale per la città nel già ricco programma di quella solenne settimana.

L’organizzazione operativa della manifestazione è stata affidata alla società sportiva “Corri con noi”, associazione che da molti anni opera nel settore del podismo e delle attività rivolte alla salute e benessere in generale.

COSA: Si tratta di una camminata non competitiva di circa 4 km che si snoda per le vie del centro, nella giornata di domenica 6 maggio, con partenza alle ore 18.30 in piazza del Nettuno, dove verrà posizionato un gazebo per le iscrizioni e arrivo nel cortile dell’Arcivescovado, dove verrà allestito un rinfresco per i partecipanti.

TITOLO: Run for Mary è il semplice e più orecchiabile dei titoli che pian piano, tra i tanti, è emerso. Siccome, qualcuno ha sottolineato un’indulgenza verso gli inglesisimi, abbiamo pensato alla traduzione in dialetto bolognese dell’espressione napoletana “A Maronna t'accumpagna”. Il professor Serra ci ha fornito questa versione: “La Madona la seppa senper tig” che ci pare coniughi il localismo con l’universale.

PERCORSO Partenza: Piazza Ravegnana (sotto le due torri)

Strada maggiore, P.zza San Michele, vicolo Broglio, Via San Vitale, Via Benedetto XIV; Via Zamboni, Via del Carro, Via dell’Inferno, Piazza Marco Biagi, Piazza San Martino, Via Oberdan, Via Marsala, Via Zamboni, Via Canonica, Via dei Giudei, Attraversamento via San Vitale, Strada Maggiore, Via Fondazza, Via Santo Stefano, Via dei Pepoli, Via Castiglione, Piazza del Francia, Piazza Minghetti, Via de’Toschi, Via de’Foscherari, Via Archiginnasio, Piazza Maggiore, Via VI Novembre ,Cortile Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno; via Indipendenza.

ARRIVO VIA DEL MONTE dietro Chiesa di San Pietro, all’interno del cortile.

A CHI E’ RIVOLTA. La camminata è rivolta a tutti, giovani, anziani, famiglie, con una particolare attenzione a tutte quelle famiglie giovani non originarie di Bologna che quindi non coltivano, naturalmente, una devozione alla Madonna di San Luca, molto forte invece in tutta la Chiesa di Bologna e nella Città degli Uomini, come ama ripetere l’Arcivescovo. Si attendono per questa prima edizione circa 350/500 persone.