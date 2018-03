Run for Parkinson: si corre anche a Bologna

Torna per il nono anno consecutivo l’iniziativa che, attraverso la corsa, promuove la sensibilizzazione sulla malattia di Parkinson in tutto il mondo.

Un unico evento, dieci nazioni coinvolte, decine di città partecipanti in Italia e nel mondo, 40.000 iscritti e circa 500.000 km percorsi in tutto il mondo nell'ultima edizione: questi sono i numeri di “Run For Parkinson’s”, la manifestazione podistica internazionale di beneficenza giunta alla nona edizione.

A due secoli dalla scoperta della malattia, la Run For Parkinson’s rinnova la missione di aumentarne la visibilità e testimoniare solidarietà ai malati attraverso una corsa non competitiva che avrà luogo simultaneamente in varie città di tutta Italia.

Il giorno 15 Aprile, per il terzo anno consecutivo, dopo il grande successo del 2017 con oltre duemila iscritti, la Run For Parkinson’s si terrà anche a Bologna, grazie all'organizzazione della polisportiva Sanrafel. Il percorso della camminata si snoda in mezzo al verde, lungo uno splendido tracciato prevalentemente sterrato attraverso i parchi cittadini che costeggiano il torrente Savena, da San Ruffillo fino al Parco dei Cedri e ritorno.

Come nella scorsa edizione saranno realizzati tre percorsi alternativi con chilometraggi differenti per accontentare le esigenze di tutti i partecipanti:

- il tracciato rosso di 10,5 Km per i runner e i camminatori allenati, che potranno beneficiare anche di un punto di ristoro a metà strada, oltre a quello all'arrivo;

- il tracciato blu di 4 Km pensato per le famiglie e per tutti coloro che scelgono di approfittare dell'occasione per fare beneficenza semplicemente con una passeggiata al parco;

- il tracciato verde di 1,5 Km per le persone che hanno difficoltà a camminare ma non vogliono rinunciare a testimoniare impegno e solidarietà con la loro presenza.

Per chi lo desidera inoltre, a partire dalle 8:30 fino a cinque minuti prima della partenza sarà possibile partecipare gratuitamente ad una sessione di ginnastica di riscaldamento di gruppo guidata da un preparatore atletico.

Tutto il ricavato dell'evento, come ogni anno, verrà interamente devoluto in beneficenza alle associazioni ONLUS attive sul territorio nell'assistenza ai malati di Parkinson.

Quest’anno in più ci sarà una grossa novità di prestigio: l'evento di Bologna potrà contare sulla presenza di una madrina d’eccezione, la conduttrice radiofonica Rosaria Renna, che ha scelto di rinnovare una collaborazione con la Run For Parkinson’s oramai diventata tradizionale e della quale siamo onorati ed orgogliosi.

Nell'edizione 2016 Rosaria Renna fu lo “starter” d’eccezione della corsa svoltasi a Roma. Lo scorso anno invece diede il via alla corsa di Milano. Per questa edizione 2018 sarà presente proprio alla partenza della manifestazione che si svolgerà a Bologna.

Prepariamoci dunque ad accoglierla al via della nostra Run For Parkinson’s, domenica 15 Aprile alle ore 9:00 presso la sede del circolo Sanrafel in via Ponchielli 21.

