Da sabato 7 settembre a domenica 8 settembre Run to the Moon - Un viaggio virtuale incredibilmente reale alle ore 09:00 in Piazza Maggiore. Postazioni multimediali con visori 3D a tematica aerospaziale, installate in Piazza Maggiore, consentiranno di vivere “realmente” l’esperienza dello sbarco sulla Luna. Un’esperienza senza precedenti, che farà comprendere perché quel piccolo passo compiuto nel 1969 da Neil Armstrong fu davvero un grande passo per l’umanità.Ore 9 > 18 Evento a ingresso libero. Non necessaria prenotazione