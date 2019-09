"Run Tune Up": la mezza maratona di Bologna

La mezza maratona di Bologna è una manifestazione internazionale di corsa su strada sulla distanza di 21,097 km in cui possono partecipare tutti: atleti professionisti, atleti amatoriali e principianti. Nel 2019 l'appuntamento è per l'8 settembre.



Nello specifico tutti i tesserati ad enti di promozione sportiva, e anche i non tesserati, ma obbligatoriamente in possesso di certificato medico sportivo per atletica leggera.



Si tratta di una delle corse su strada tra le più importanti in Italia, con un percorso disegnato interamente nel centro storico di Bologna.



Tantissima musica dal vivo lungo il percorso, darà la giusta carica per tagliare il traguardo in Piazza Maggiore.