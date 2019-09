"Russia Eterna": un caleidoscopio di danze nazionali russe

"Russia Eterna" al Teatro Il Celebrazioni il 26 dicembre alle ore 18.00.

Nel 1988 a Mosca, il Russian National Show Gzhel porta in scena un caleidoscopio di danze nazionali esaltando l'antico folklore del popolo Russo, omaggiando al contempo anche i capolavori mondiali della danza tradizionale. Il programma di GZHEL è una personificazione della cultura, tradizioni ed artigianato artistico del popolo russo. Inoltre il repertorio della compagnia si arricchisce continuamente di nuove allestimenti e danze, mantenendo il proprio stile inconfondibile, e fondendo sul palcoscenico le nuove tecnologie multimediali con le idee creative dei propri coreografi.Questo ensemble è unico al mondo che unisce nel suo repertorio tre stili coreutici diversi: folk, balletto e music-hall.

Oggi la compagnia è considerata il bigliettino da visita culturale di Mosca, partecipa regolarmente alle celebrazioni ufficiali alla Piazza Rossa, ai concerti al Palazzo dei Congressi del Cremlino, al Programma Internazionale "Giornate di Mosca". 40 artisti in scena, 500 splendidi costumi da alta sartoria, giochi di luce mozzafiato per ricreare miti, canzoni e cerimonie di tutta la Russia e non solo.