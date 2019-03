Comunicato stampa



Sabato 23 marzo 2019 a Bologna

ritorna HISTORY 1990 “BUBBLE”

House Music Party anni ’90 nello storico locale MATIS

Line-up djs

Franco Moiraghi Cirillo

Maurizio Gubellini Stefano Malaisi Billy Ricci jr

Voice TANJA MONIES e Danilo Maranini

Main room e privè per ballare, saltare, sognare e divertirsi non-stop fino al mattino

Evento unico in città che richiama affezionati da tutta Italia



History 1990, la serata-evento tra djset, allestimenti e coreografie per celebrare i mitici anni 90 della House Music nello storico Matis Club a Bologna, si rinnova per la 10° edizione e diventa HISTORY BUBBLE. Unica data: sabato 23 marzo 2019 al Matis Club di Bologna.

Matteo Stranieri, organizzatore della serata insieme con Davide Dari, Gabriele Francia, Paolo Serra, Raul Fantini e Danilo Maranini “Siamo felicissimi di riproporre History, grazie alle tante persone che ci seguono e che ci chiedono di organizzare questa serata speciale. Crediamo che a contraddistinguere questa serata dai tanti “remember a tema anni 90”, sia la ricetta che prevede un mix di rievocazione dei tempi del Matis degli anni 90, ma con un’attenzione alla contemporaneità. Il nostro intento è quello di proporre una serata di alto livello, dalla Musica agli allestimenti agli effetti per stupire ed emozionare, in un ambiente che evoca il passato e che oggi “rivive” quelle magiche atmosfere che ancora emozionano chi le ha vissute ed incuriosiscono chi invece, per motivi anagrafici, le sperimenta come qualcosa di innovativo”.

Ospiti d’eccezione della decima edizione i djs Franco Moiraghi , Cirillo, Maurizio Gubellini , Stefano Malaisi, Danilo Maranini, , Billy , Ricci , e la vocalist internazionale Tanja Monies!

LINE-UP

Tanja Monies, Super ospite femminile di History Bubble, è senza dubbio una delle cantanti-vocalist più importanti della scena dance europea. L’energia e la carica che contraddistinguono i suoi spettacoli sono veramente strepitose. Tanja collabora da sempre con i top dj’s e nei locali migliori al mondo, e oltre che cantante è anche conduttrice radiofonica, produttrice e testimonial di importanti griffe di moda.

Franco Moiraghi deejay / producer italiano famoso in tutto il mondo. Come produttore ha realizzato moltissimi successi ed ha suonato nei locali più importanti. Maurizio Gubellini e Stefano Malaisi, oltrechè essere due artisti di assoluto livello non mancano mai nella main room dei party HISTORY 1990, contribuendo a questo bellissimo grande successo. Nel privé, un trio eccezionale, capitanato da Cirillo dj, uno dei più grandi dj internazionali in circolazione già da qualche decennio, considerato da sempre all’avanguardia e vero pioniere del suo genere, a cui si unisce il duo Billy e Ricci dj, coppia artistica consolidata che ha contribuito a rendere speciali gli eventi History fin dagli esordi: Billy é parte integrante della storia e del mondo Matis da sempre; Ricci figlio d’arte,e che figlio d’arte,negli ultimi anni é diventato sempre più importante nel mondo della notte seguendo le orme di un mito come suo padre.



IL TEMA

Cosa c’è da aspettarsi? Dance floor, tavoli e cubi: tutto sarà inglobato in un allestimento scenico da brividi. Si respirerà un’atmosfera conviviale e di puro divertimento, che racconterà una storia nuova partendo da emozioni che nascono dal passato. Musica, animazione, coreografie e allestimenti cambiano infatti volta per volta e nulla sarà routine nel mondo delle bolle di “History 1990 Bubble”.



HISTORY 1990 FENOMENO SOCIAL

La pagina Facebook del gruppo Matis History 1990 (https://www.facebook.com/groups/1469139206731000/) è condivisione di passato e di presente, di ricordi e di attualità, ma è soprattutto lo strumento per prenotare l’ingresso alla serata. Il pubblico proviene da tutto il territorio nazionale, grazie all’ esclusiva tipologia di intrattenimento offerto, ed è disposto a macinare chilometri pur di non perdersi “L’Evento Anni ‘90” per antonomasia

Ogni anno, HISTORY 1990 richiama circa 6.000 persone spalmate nelle DUE serate ufficiali che si tengono in Marzo e in Novembre. 70 tavoli creati appositamente per un flusso che costringe a rivoluzionare l’assetto originale del Matis, e per soddisfare un numero crescente di prenotazioni. Il pubblico, grazie al tipo di intrattenimento speciale e innovativo, è un pubblico curioso, con la voglia di divertirsi, abituato a scegliere, con partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini.

La provenienza geografica non è solo del territorio limitrofo: le serate richiamano pubblico a livello nazionale, disposto a macinare chilometri pur di non perdersi “L’Evento Anni ‘90” per antonomasia.

Musica, emozioni, sorprese e divertimento no stop fino all’alba: questo è History 1990 e molto altro ancora che non si può descrivere, ma solo vivere!



Matis Club, Via Rotta 10. Bologna. Ingresso ore 22. € 15 uomo - € 10 donna (con consumazione).