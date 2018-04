Il sabato all'Accademia: concerto di musica classica

Sabato 5 maggio alle ore 17 quarto appuntamento della rassegna "Il sabato all’Accademia 2018": Giacomo Tesini, violino, e Massimo Guidetti, pianoforte, eseguiranno musiche di Ravel, Poulenc, Schumann.



GIACOMO TESINI violino

MASSIMO GUIDETTI pianoforte



Maurice Ravel (1875 – 1937)

Sonata postuma in La minore



Francis Poulenc (1899 – 1963)

Sonata per violino e pianoforte

Allegro con fuoco

Intermezzo

Presto tragico



___



Robert Schumann (1810 – 1856)

Sonata n. 2 per violino e pianoforte in Re minore "Grosse Sonate" op. 121

Ziemlich langsam. Lebhaft

Sehr lebhaft

Leise, einfach

Bewegt





BIGLIETTI

Intero: 20 euro

Ridotto:16 euro

Biglietto giovani: 8 euro



BIGLIETTERIA: sabato 5 maggio i biglietti sono in vendita presso la Sala Mozart, a partire dalle 16.30. Nei giorni precedenti la biglietteria è presso Bologna Welcome, in Piazza Maggiore n.1/E, aperta dal martedì al sabato, dalle 13 alle 19. Tel. 051 231454. Biglietti in vendita anche sul sito www.vivaticket.it

Info: www.accademiafilarmonica.it





Giacomo Tesini

Nato a Bologna nel 1984, si è diplomato in Violino con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale nell’ottobre del 2002 presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma sotto la guida della prof.ssa Grazia Serradimigni.

È membro fin dall'origine dell’Orchestra Mozart, con cui ha inciso alcuni dischi per Deutsche Grammophon. Dal 2008 suona nella Lucerne Festival Orchestra, diretta da Claudio Abbado, Andris Nelsons e Bernard Haitink. Suona inoltre da anni con l’Orchestra da Camera di Mantova e ha collaborato con la Mahler Chamber Orchestra, i Solisti della Mahler Chamber Orchestra e l’Orchestre de Chambre de Paris. Ha partecipato a diversi tour, in Europa e in Sud America, con la Gustav Mahler Jugendorchester, e come membro della Filarmonica Toscanini ha preso parte alle tournée che hanno portato l'orchestra, sotto la direzione di Lorin Maazel, Michel Plasson, Placido Domingo e Mstislav Rostropovich, in Turchia, Francia, Spagna, Svizzera, Polonia, Stati Uniti e Cina.

Dal 2016 è responsabile del ciclo di divulgazione musicale prodotto dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino "Classica per tutti".



Massimo Guidetti

Dopo aver conseguito il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, si è perfezionato presso l'Accademia Pianistica di Imola e la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste. Per la musica vocale da camera ha studiato con Erik Werba e Dalton Baldwin.

Ha svolto per anni la sua attività di pianista in diversi ambiti: come maestro collaboratore presso il Teatro Regio di Parma, il Teatro Comunale di Firenze, la Fondazione Toscanini, come pianista in orchestra effettuando tournée in tutto il mondo sotto la guida di direttori quali Lorin Maazel, Charles Dutoit, Georges Prêtre, Jeffrey Tate, Mstislav Rostropovich, Yuri Temirkanov. Ultimamente si dedica soprattutto alla musica da camera, in duo con violino con Giacomo Tesini, in duo pianistico con Raffaele Cortesi, coi Solisti dell’Orchestra Mozart.

Nel primo semestre 2009, come Visiting Fellow alla Cornell University, NY, ha lavorato a fianco di Malcolm Bilson approfondendo lo studio della prassi esecutiva sui pianoforti storici.

Dal 1990 è docente di “Accompagnamento pianistico” presso il Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma.