saggio finale corso pizzaiolo gourmet

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Venerdì 30 marzo 2018 a partire dalle ore 09:00 si svolgerà il saggio conclusivo del corso pizzaioli organizzato da a "Scuola di Gusto " in collaborazione con " Scuola Pizzaioli Gourmet " . Davanti ad una commissione selezionata composta da food blogger, e professionisti gli allievi presenteranno le loro pizze " originali" create appositamente sotto la guida dei maestri Pizzaioli e Chef di cucina qualificati. Una particolare cura sarà data agli impasti tutti ottenuti con lunghe lievitazioni e con mix di farine provate durante il corso. Sarà un momento di verifica del percorso fatto e un punto di partenza per molti di loro che si accingono a diventare imprenditori in Italia e all'estero. Durante la manifestazione si potranno degustare le ottime pizze preparate per il pubblico venuto in supporto ai propri cari/amici. Il saggio si svolgerà presso la sede Iscom , in via cesare Gnudi, 5 - Bologna. Pe info : 3924619390