Sagra dell’anguilla e delle rane di Molinella

Il Circolo "Walter Tinarelli" come ogni stagione organizza la Sagra dell’Anguilla e delle Rane di di Molinella (BO).



La sagra si terrà nei giorni 22,23,29 e 1,7,8 marzo 2020 presso il Piazzale Ex Zuccherificio - SP7 n.3 Traghetto (FE) - direzione Molinella (BO)



Calendario festa:

Sabato 22 febbraio 2020 (cena dalle ore 18,30)

Domenica 23 febbraio 2020 (pranzo dalle 11,30)



Sabato 29 febbraio 2020 (cena dalle ore 18,30)

Domenica 1 marzo 2020 (pranzo dalle ore 11,30)



Sabato 7 marzo 2020 (cena dalle ore 18,30)

Domenica 8 marzo 2020 (pranzo dalle 11,30)



Menù della Festa

Primi

Risotto di rane, Risotto alla marinara, Taglioline al salmone, Taglioline al ragù, Taglioline al ragù, Garganelli alla boscaiola

Secondi

Anguilla fritta, Anguilla ai ferri, Rane fritte, Rane al sugo, Grande Grigliata dell’Adriatico, Spiedini di seppia e gamberi, Fritto misto, Castrato ai ferri con patatine, Salsiccia ai ferri, Polenta al ragù, Polenta al ragù con salsiccia

Contorni

Patate fritte, Insalate



Servizio d’asporto attivo.





Per informazioni:

051 881006 (chiamare al mattino dalle ore 9,30 alle 11,30)