A Ozzano 'La Sagra della Badessa'

Rievocazione storica con cena medievale, spettacoli, mostre, sfilate a Ozzano per la 'Sagra della Badessa', giunta alla sua 32a edizione.

Porgramma

- Venerdì 25 Maggio 2018

Ore 20,30 Cena Medievale davanti al palazzo comunale

- Sabato 26 Maggio 2018

Ore 17,oo Apertura Medieval Mercato, Mostre e Banchi Gastronomici Antichi Mestieri, Giullari, Giocolieri Divertimenti e giochi per grandi e piccoli

Ore 17,30 Visita all’Accampamento militare

Ore 18,00 Dimostrazione di falconeria all’interno del campo

Ore 18,30 Spettacolo degli Sbandieratori e Musici de’ La Terra del Sole

Ore 19,00 Didattica e dimostrazione delle antiche tecniche cartiere e di stampa

Ore 19.30 Spettacolo de’ L’Ordallegri con giullare e mangiafuoco

Ore 20,00 Partenza dei tre terzieri e sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa.

Partenze dei terzieri:

Terziere Blu Incrocio Via Mazzini-Via Galvani Alta

Terziere Rosso PalaGira – Viale 2 Giugno

Terziere Verde Parco della Resistenza – Via A. Moro

Ore 20,30 Benedizione del corteo in S. Ambrogio.

Ore 21,00 Arrivo del corteo storico al campo

Ore 21,15 Saluti delle Autorità

Ore 21,30 Spettacolo della Compagnia d’Arme delle Spade “La storia di Lucia la Badessa”

Ore 21,45 Spettacolo degli Sbandieratori e Musici de’ La Terra del Sole

Ore 22,00 Spettacolo finale

- Domenica 27 Maggio 2018

Dalle 10,00 alle 23,00 Mostre aperta al piano terra del palazzo comunale

Ore 10,00 Apertura Antichi Mestieri, Medieval Mercato Mercato straordinario tutto il giorno

Ore 12,00 Apertura stand Gastronomici

Ore 16,00 Spettacoli con Giullari, Giocolieri e Mangiafuoco itineranti, scaramucce d’arme, visita all’accampamento militare

Ore 17,00 Giochi medievali per tutti i bambini

Ore 18,00 Dimostrazione di falconeria

Ore 19,00 Didattica e dimostrazione delle antiche tecniche cartiere e di stampa

Ore 19,30 Spettacolo degli Sbandieratori e Musici de’ La Terra del Sole

Ore 20,00 Gara di tiro con l’arco

Ore 20,30 Sfilata del Corteo Storico Medievale della Badessa

Ore 21,00 Ingresso al campo del corteo storico giochi per l’assegnazione del Palio dell’Oca

Ore 21,30 Spettacolo degli Sbandieratori e Musici de’ La Terra del Sole

Ore 21,50 Premiazione ed assegnazione del Palio dell’Oca

Ore 22,00 Spettacolo di fuoco, luci e suoni “Phoenix” L’Ordallegri

Ore 22,45 Chiusura della XXXIII Sagra della Badessa con fuochi artificiali.