Sagra di Santa Croce a Selva Malvezzi Molinella (Bo) il 13-14-15-16 e 20-21-22-23 Settembre 2019.



Stand gastronomico con paste fatte a mano, carni cotte sulla brace, dolci locali fatti in casa. Tutte le sere musica dal vivo, ricchi premi con tombole e pesca.

Programma musicale e attrazioni

venerdì 13 settembre ore 21:00 "David Pacini";

sabato 14 settembre ore 15:30:

V° Corsa podistica e camminata per DonMA, Oraginizzata dal gruppo PODISTICO DI MOLINELLA

sabato 14 settembre ore 21:00 "Michele Ranieri";

domenica 15 settembre ore 11:00 “Santa Messa”

domenica 15 settembre ore 17:00 "Mago Adamo magie per bambini e ballon artist";

domenica 15 settembre ore 21:00 " Davide Salvi";

lunedì 16 settembre ore 21:00 " Manuel Martini ";

venerdì 20 settembre ore 21:00 " “Havock”

sabato 21 settembre ore 17:00 " Torneo di Ping-Pong”;

sabato 21 settembre ore 21:00 " Molinella Country Friends";

domenica 22 settembre ore 11:00 "Santa Messa”;

domenica 22 settembre ore 15:00 "Torneo di briscola";

domenica 22 settembre a seguire “CROSS4”

lunedì 23 settembre ore 21:00 “Cervellone quiz game”



Luogo: Area Parrocchiale Selva Malvezzi

Indirizzo: Via Selva n. 47, Marmorta

Orario: Come da programma.

Tariffe: Ingresso libero.

Organizzazione: A cura della Parrocchia di Selva Malvezzi con il patrocinio del Comune.

Telefono: 3298323763

E-mail: robertolanzarone@gmail.com

Sito Web: https://www.facebook.com/La.Sagra.di.Selva/



V° corsa podistica & Camminata per DonMA

Organizzata dal gruppo podistico di Molinella



Sabato 14 settembre 2019 dalle ore 15,30, in occasione della Sagra di Santa Croce di Selva Malvezzi (frazione di Molinella), si svolgerà la quinta corsa podistica rivolta ad Amatori e Veterani M.F., e la quarta camminata per DonMA, in memoria del giovane parroco Don Marco Aldrovandi che ci ha lasciato a maggio 2015.

Questa iniziativa che si ripete per il quinto anno, nasce dalla collaborazione tra gli organizzatori della sagra di Selva Malvezzi ed il gruppo podistico Molinella.

Questo il programma

ore 16:00 ritrovo a Selva Malvezzi

ore 16:30 partenza MINI a categorie

ore 17:30 V camminata per DonMa Km. 8

ore 17:30 III camminata Nordic Walking Km. 8

ore 17:30 competitiva Km. 8 Uomini e Donne

Le iscrizioni per i gruppi dovranno essere effettuate entro le ore 20:00 di venerdì 13 settembre.

Per camminata, mini e competitiva 30 minuti prima della partenza.

Iscrizioni e Info: Ario Lazzari 3388469828 o lavallazza@gmail.com

A tutti gli iscritti verrà consegnato un premio di partecipazione, saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria; saranno premiati tutti i gruppi con più di 15 iscritti.