14^ edizione sagra del tortellino a Calderara di Reno

Conto alla rovescia a Calderara di Reno per l'avvio della Sagra del Tortellino in programma dal 1° al 9 dicembre 2018 presso il Centro Sportivo Pederzini. Si tratta di una kermesse organizzata dalla Unione Polisportiva Calderara molto apprezzata e altrettanto radicata nella tradizione del centro emiliano, che ha preso avvio nel 2005 e festeggia la sua 14a edizione patrocinata dalla locale Amministrazione Comunale.

Per molti aspetti è in assoluto uno degli eventi socio-gastronomici più attesi nell'intero comprensorio, momento di grande aggregazione e degustazione di autentiche prelibatezze. Tutto ciò nel nome del re indiscusso della Sagra: Sua Maestà il “turtlèn fat a man„ da una trentina di volontarie/i sapienti custodi della tradizione: venticinque regine della sfoglia e cinque intenditori che hanno prodotto oltre 6 quintali di tortellini (nuovo record Sagra).

Si tratta di una grande opportunità di sostegno per lo sport calderarese, alla luce dei numeri di primissimo ordine registrati per presenze e consumazioni. Serviti nel 2017 la bellezza di 2.864 coperti con ben 2.363 primi di cui 998 tortellini in brodo (altri 750 serviti alla panna, tartufati e pasticciati). Anche quest'anno completano l'offerta le lasagne con ragù alla bolognese e la gramigna alla salsiccia. Confermatissimi pure i secondi piatti nella scia della scorsa edizione: consumati ben 1.400 tra grigliate miste (salsiccia, costine, coppone), polenta condita, bollito misto, pollo allo spiedo e stinco di maiale al forno. Contorni (patate fritte, insalata, verdure miste pastellate) e dolci (vari assortimenti), buon vino, birra e angolo bar integrano la proposta dell'edizione 2018 che, come sempre, si preannuncia scoppiettante e ricca di buonumore. E allora... tutti alla “14^ Sègra del turtlèn fat a man ed Calderèra„ !!!!!!!



I NUMERI DELLA SAGRA DEL TORTELLINO

14/ le edizioni della Sagra, iniziata nel 2005

5,8/ i quintali di tortellini artigianali abilmente preparati nel 2017

30/ i volontari impegnati nella realizzazione dei tortellini

2.864/ i coperti dell'edizione 2017

2.363/ i primi serviti nel 2017

1.935/ le portate di tortellini degustate nel 2017 (al brodo, alla panna, pasticciati, tartufati)

1.402/ i secondi consumati nel 2017

1.754/ le bevande bevute nel 2017

