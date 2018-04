Le sagre di aprile da non perdere

Con lo sbocciare della primavera fioriscono anche le sagre! Occasioni d'oro per godersi il territorio e i suoi golosi frutti: feste, enogastronomia, birra...

Ecco le sagre da non perdere:

1. Very Slow e Very Slow Wine (21-22 aprile)



Mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianato tipico delle Città Slow d’Italia per la 13a edizione della Festa di primavra, tra iniziative gastronomiche, sportive e culturali. Inoltre “Very Wine”, fiera di eccellenze vitivinicole in collaborazione con l'As- sociazione Italiana Sommelier, e il Borgo dei sapori, dedicato alle tipicità alimentari italiane. Torna il tour tra le cantine aderenti con degustazioni e visite guidate e molto altro ancora. Castel San Pietro Terme | Ufficio Turismo 051 6954112

2. "De Gustibus" (5, 12, 19 aprile e 3, 10 maggio)



"Passeggiate" enogastronomiche nei ristoranti, trattorie e agriturismi di Monteveglio e dintorni. Per ogni cena € 25 bevande

incluse. Necessaria la prenotazione presso il ristorante. Gli appuntamenti: 5/4 - Trattoria La Collina: Re Carciofo... e l'Asparago Magico (051 6707938), 12/4 - Agriturismo Casa Fonsi: Bentor- nata primavera... sapori e profumi della terra! (051 6705180), 19/4 - Ponte Rosso Restaurant: La Lumacata, menu a base di lumache (051 6702166), 3/5 - Trattoria del Borgo: La scor- pacciata: cena con ciò che il dottore vorrebbe proibirti (051 6707982), 10/5 - Agriturismo cantina Al Pazz: Il povero diventa ricco (051 831330). Monteveglio (Valsamoggia) | IAT Colli Bolognesi 051 9923221

3.San Lazzaro Food & Beer Fest (19-22 aprile)

Torna il weekend dedicato allo street food, alla gastronomia e alla birra artigianale. Dalle 11 fino a tarda notte chioschi, assaggi e musica live animeranno piazza Bracci. San Lazzaro di Savena | URP Comune 051 6228174

4. "Camminata di primavera" (15 aprile)

Facile escursione nel Parco della Vena del Gesso e ristoro con prodotti locali. Partenza da piazza A.Costa alle 8.30

Tossignano (Borgo Tossignano) | Pro loco 393 0910898

5. Ecofesta e Calderara in fiore (14-15 aprile)

Piante ornamentali e da frutto, fiori freschi e secchi e articoli da giardinaggio colorano il centro storico, insieme ai banchi dello “Stramercato” e dell'artigianato artistico. Nel pomeriggio intrattenimento e laboratori oltre alle crescentine e alle classiche raviole. Dalle 10 alle 19. Calderara di Reno | Pro loco Calderara viva 334 9295380