Le 10 sagre da non perdere a giugno

Sapori d'estate, finalmente! Appuntamenti da gustare all'aperto con i frutti della produzione locale: si comincia con Ciliegiando a Casalecchio di Reno (1-3 giugno) e si prosegue con la Festa della ciliegia a Ronca di Monte San Pietro (9-10 giugno), la Sagra dell'albicocca che Casalfiumanese accompagna a quella del tortello (22-24, 29-30 giugno e 1 luglio), la Cucombra a Decima (San Giovanni in Persiceto) nei fine settimana 28 giugno-1 luglio e 5-8 luglio, la Cocomeraia a Crevalcore (5 luglio-5 agosto) e la Sagra del cocomero a Zello (Imola) nel week-end del 20-22 luglio.

Ecco le 10 sagre da non perdere:

1. "Naturalmiele Castello" e "Street Food Festival" a Castel San Pietro Terme

Il 7-8 e 14-15 giugno fiera del miele e dei prodotti tipici e naturali nel centro storico, street food e spettacoli. Venerdì ore 16-24 e sabato 10-24. Castel San Pietro Terme, info Ufficio Turismo 051 6954159.

2. Vergato 50'S: ed è subito "Grease"

7-8 giugno Musica, balli, gastronomia e auto d'epoca in piazza Capitani della Montagna

Vergato | Organizzazione 328 2723463

3. Sagra di Re Bertoldo

7-9, 14-16 giugno Sagra di Re Bertoldo. Spettacoli folcloristici, giocolieri, rievocazioni medievali. Piatti tradizionali rivisitati in chiave satirica. Sabato e domenica anche a pranzo in piazza Garibaldi.

San Giovanni in Persiceto | Ass. Carnevale 347 0557676