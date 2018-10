Sagre e feste, gli eventi di novembre da non perdere

Il mese di novembre si apre giovedì 1 con i "Trekking urbani in Valsamoggia", tre passeggiate alla scoperta dei sapori della Valsamoggia: “Viticoltura: agricoltura biologica e 'vino in anfora' sulla Piccola Cassia”, “La via del Tartufo” e “Lungo la Via Emilia: Crespellano Terra di Ville”.

Dal 3 al 25 novembre a Imola c'è il "Baccanale", quest'anno dedicato al latte. In programma mostre, convegni, menù a tema, degustazioni, scuole di cucina e spettacoli.

Spostandosi a Casalecchio di Reno, dal 6 al 12 novembre, si tiene la "Festa di San Martino" dedicata al patrono. San Martino si celebra anche a Borgo Tossignano (10 novembre), mentre domenica 11 novembre la festa si sposta a Quinzano (Loiano), Marano (Gaggio Montano), Osteria Nuova (Sala Bolognese) e a Rocca Corneta (Lizzano).

A San Pietro in Casale l'appuntamento è con la Sagra del bollito (8-11 e 15-18 novembre), mentre a Castel San Pietro Terme si riscoprono i sapori medievali in occasione di L'antico castello – Dante primo turista tra Emilia e Romagna (9-11 novembre). Nel fine settimana del 17 e 18 novembre a Crevalcore è in programma la Festa del ringraziamento e festa dei sapori.

Per i più golosi a Bologna dal 15 al 18 novembre torna il Cioccoshow, espositori e maestri cioccolatieri da tutta Italia propongono degustazioni, prodotti, eventi e laboratori dedicati al cioccolato artigianale di qualità.

La tradizionale lavorazione delle carni del maiale è protagonista domenica 25 novembre a Mezzolara di Budrio con la "Inftidura dal ninén" e a Villa Smeraldi (sede del Museo della Civiltà Contadina) con "I porci comodi".

Infine, fino al 18 novembre la "Tartufesta" propone degustazioni e mercati dedicati al tartufo e ai prodotti del bosco. I prossimi appuntamenti: Monghidoro, Camugnano (4 novembre), Grizzana Morandi (4 e 11 novembre) e Savigno (3-4, 10-11 e 17-18 novembre).