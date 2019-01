Le sagre di gennaio da non perdere a Bologna e dintorni

Fra gli appuntamenti da non perdere c'è il falò di Sant'Antonio a Castelletto (Valsamoggia) e a Decima (San Giovanni in Persiceto). Il mese di gennaio si chiude poi con un appuntamento enogastronomico dedicato ai sapori della tradizione con “La festa del maiale” a San Gabriele di Baricella in programma domenica 27.

Ecco le sagre da non perdere:

19 gennaio - Falò di Sant’Antonio

Passeggiata serale alla luce delle fiaccole da Castelletto al borgo medievale di Castello di Serravalle, dove sarà possibile degustare specialità tradizionali.

Castelletto (Valsamoggia) | Pro loco 347 7526571

20 gennaio - Festa di Sant’Antonio

“I sapori di una volta” con La Cumpagnì dal Clinto (10-19) e benedizione degli animali nel piazzale della chiesa. A conclusione

rogo del vecchione.

S.Matteo Decima (S.G.Persiceto) | Associazione 051 6825502

27 gennaio - 10a Festa del maiale

I mastri norcini locali lavorano le carni suine dalle prime ore del mattino. I prodotti possono essere acquistati o assaggiati dalle 8 nella colazione dei campioni, con uova e pancetta fresca, e anche nel pranzo "del contadino" con primi piatti fatti a mano e carne appena macellata alla griglia. Nel pomeriggio “levata” dei ciccioli e della coppa di testa e merenda (ore 16) con crescentine e cop- pa di testa tiepida. Posti a sedere al coperto al centro sportivo.

Prenotazione salumi al 349 7086612 (anche WhatsApp).

San Gabriele di Baricella | Amici per San Gabriele 328 0733271