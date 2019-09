Festa di strada in via Broccaindosso: edizione numero 33!

Colori, spettacoli, parole, giochi, musiche, persone si “riprendono” la strada: via Broccaindosso sarà speciale!

Il tema di quest’anno sarà il futuro che vogliamo costruire e raccontare per la nostra comunità, per il nostro quartiere, per chi verrà dopo di noi. Pensiamo infatti che soprattutto di questi tempi incerti ci sia il bisogno di non fermarsi ad occuparsi della quotidianità, delle contingenze, di come arrivare a fine giornata, del “tutto e subito”. Noi sentiamo il bisogno di sognare e immaginarci, pezzettino dopo pezzettino, ciò che vogliamo essere domani: più coesi, più solidali, più accoglienti, più liberi..a partire da questa grande giornata di festa!

Per info e suggerimenti: festadistradaviabroccaindosso@gmail.com

IL PROGRAMMA

1) VIA BROCCAINDOSSO

-ore 12:30 Inaugurazione e taglio del nastro (civ. 79)

-ore 13:00 Pranziamo in strada con amici e vicini di casa

-ore 15:00 Tornei di briscola (civ. 69a)

-ore 16:00 Laboratorio di cicloriparazione a cura di LàBike e L'Altra Babele “Vieni a riparare il ravaldone!”. Bici – Lotteria (estrazione ore 20.30)

- dalle ore 16:00 per bambine bambini e non

RIME INSAPONATE - Spettacolo di Bolle di Sapone in Poesia

a cura di Alekos - Bubble Artist

RIBELLULA - Il Giro del Mondo in Mille Colori

Truccabimbi e palloncini di Ribellula - Animazione

LABORATORIO DI BOLLE GIGANTI

By Bubble On Circus

-ore 18.00 Torneo di tiro alla fune (civ. 51)



★Nel corso della Festa Lancio del Gomitolo (chi ha le finestre sulla strada lanci un gomitolo al suo dirimpettaio) creiamo una rete colorata di solidarietà!★

Per l'intera giornata Via Broccaindosso sarà animata da artisti di strada, spettacoli itineranti, spazio truccabimbi, banchetti e mercatino di autofinanziamento di libri e oggetti donati dagli abitanti.

2) ARENA ORFEONICA

-ore 15:00: Torneo di Basket alla Festa di Via Broccaindosso a cura di Làbas Playground

-ore 15.00: Torneo di ping-pong

ore 15.00: torneo di biliardino

+++ Le iscrizioni ai tornei si raccolgono la mattina della Festa al Bar Già sai… (civ. 69a) +++

-ore 19.00 Concorso di Bellezza Orfeonica aperto a tutti (umani, animali, vegetali, minerali)

-ore 21.00 Balliamo il liscio con I suonatori della Valle del Savena

3) LÁBAS - Vicolo Bolognetti 2

-Ore 16:00 Caccia al tesoro per bambini "Il tesoro di San Leonardo" @ LàBimbi

-Dalle ore 17: Mercato contadino biologico di produttori locali CampiAperti - Associazione per la Sovranità Alimentare

-Dalle ore 21:00

Concerto Cristian Gallego y los Cumbiamberos

Los Cumbiamberos - Cumbia colombiana

Los Cumbiamberos sono sei musicisti di ampia esperienza e provengono da Colombia, Perù e Italia. Siete pronti per la fiesta di puro baile tropical? A gozar con l’energia de las canciones mas sabrosas di cumbia colombiana da cantare e ballare, brani caraibici che hanno conquistato il cuore come La Colegiala, Mentirosa, Cariñito, Cumbia sobre el Mar.

Durante il concerto gusterete la voce di Leya cantante di Lima (Perù) con tutto el sabor tropical di congas, bongos, timbales e guiro: gli ingredienti caratteristici della cumbia, nata in Colombia dall'unione di ritmi africani con le sonorità indigene e spagnole.

Dalle ore 23:00

Dj set di Abø Carcassi

Abo Carcassi, classe 93, è un dj, compositore e improvvisatore con base a Firenze/Bologna. I suoi lavori, influenzati dall’approccio elettroacustico, si basano principalmente sul dialogo ed il contrasto tra tessiture elettroniche, soundscape, materiali primari e musiche pre-esistenti. I suoi djset invece, rigorosamente in vinili, sono influenzati dalle sonorità acid e house contaminate da musiche etniche e percussive.

4) ATELIERSI

-Dalle 18.00 alle 21:00 "L'anello e il passo" (intrattenimento poetico) Ateliersi