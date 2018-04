Proiezione a Sala Biografilm: "Il prigioniero coreano"

Martedì 10 aprile 2018

Bologna - Cinema Odeon (via Mascarella, 3), ore 21.15



In anteprima a Sala Biografilm

IL PRIGIONIERO COREANO

Una storia di acqua e di guerra, un autentico thriller dell’anima che segna l’attesissimo ritorno di Kim Ki-duk

alla narrazione politica



Martedì 10 aprile a Sala Biografilm Bologna (cinema Odeon), si terrà l’anteprima de IL PRIGIONIERO COREANO (The Net), il nuovo film del pluripremiato regista Kim Ki-duk.

Ki-duk, tornato dopo lungo tempo alla narrazione di carattere politico, intesse un dramma che sviluppa e moltiplica il tema del doppio, così com’è doppia la Corea, raccontando intensamente una grande storia collettiva attraverso la storia (l’innocenza) di un singolo individuo.

Lontanissimo dalle tinte forti dell’Isola o di Moebius, Kim Ki-duk parla del presente, parla di una nazione divisa e in perenne stato di guerra, utilizzando – ovviamente a modo suo – la grammatica del thriller.



IL PRIGIONIERO COREANO di Kim Ki-Duk

(Corea del Sud/2016/114’)

Nam Chul-woo è un umile pescatore nordcoreano che, per mantenere la sua famiglia, naviga tutti i giorni lungo il confine tra le due Coree. E sarà proprio l’acqua a tradirlo: durante la battuta di pesca quotidiana, infatti, una delle reti si aggroviglia attorno all’elica della barchetta, il motore si blocca e la corrente lo trascina lentamente in “zona nemica”… Riuscirà il povero Nam, dopo pressanti interrogatori, a convincere le forze di sicurezza sudcoreane di non essere una spia? Ma soprattutto: riuscirà, dopo un rilascio lento e faticoso, a convincere il potere nordcoreano di essere rimasto un cittadino devoto? Kim Ki-duk ci parla, senza filtri, del presente, firmando un potentissimo thriller dell’anima.

Uscita: 12 aprile (Tucker Film)

Trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/YGkC6zS2nRs



IL PROSSIMO APPUNTAMENTO A SALA BIOGRAFILM BOLOGNA

Martedì 17 aprile 2018, ore 20.00: EX LIBRIS – THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY di Frederick Wiseman



