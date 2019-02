Sala biografilm: "Ognuno ha diritto ad amare – touch me not"

Mercoledì 13 febbraio 2019, ore 21.15

Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3



In anteprima a Sala Biografilm in versione originale

OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE

(TOUCH ME NOT)

Il film di Adina Pintilie che ha diviso la critica, Orso d’Oro e premio per la migliore opera prima a Berlino 2018



Mercoledì 13 febbraio a Bologna al Cinema Odeon, Sala Biografilm presenta l’anteprima in versione originale sottotitolata di OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE – TOUCH ME NOT, il film premiato al 68esimo Festival Internazionale del cinema di Berlino con l’Orso d’Oro e con il premio per la migliore Opera Prima.

Diretto e sceneggiato dalla regista Adina Pintilie, che appare anche nel film in prima persona, OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE – TOUCH ME NOT segue i percorsi emotivi di cinque personaggi in cerca di amore, lanciando uno sguardo profondamente empatico sulle loro vite e muovendosi sul confine sottile tra realtà e finzione.

Il film sarà nelle sale italiane dal 14 febbraio 2019, distribuito da I Wonder Pictures.

OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE – TOUCH ME NOT di Adina Pintilie

(Romani, Germania, Repubblica Ceca, 2018, 125′)

Una regista e i suoi personaggi si avventurano insieme in una ricerca personale sull’intimità. Sul confine sottile tra realtà e finzione, Touch Me Not segue i percorsi emotivi di Laura, Roman e Christian, lanciando uno sguardo profondamente empatico sulle loro vite. Desiderosi di trovare una forma di intimità eppure anche profondamente terrorizzati da essa, sono al lavoro su se stessi per superare vecchi schemi mentali, tabù e meccanismi di difesa, per trovarsi finalmente liberi dalle proprie paure. Ognuno ha diritto ad amare - Touch Me Not, Orso d’oro e premio per la migliore opera prima al 68esimo Festival di Berlino, racconta come possiamo trovare l’intimità nei modi più inaspettati e come amarci l’un l’altro senza perdere noi stessi.

Uscita: 14 febbraio (I Wonder Pictures)

Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/hwMC3G1RsQ4





CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: biografilm.it/amare

codice: OA13PR