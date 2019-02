Sala Biografilm, il 20 febbraio proiezione di "Libero"

Mercoledì 20 febbraio 2019, ore 21.15

Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3



A Sala Biografilm proiezione speciale in versione originale di LIBERO

La battaglia di Cédric Herrou contro ogni confine raccontata nel film diretto da Michel Toesca



Mercoledì 20 febbraio a Bologna al Cinema Odeon, Sala Biografilm presenta una proiezione speciale in versione originale sottotitolata di LIBERO di Michel Toesca. Il documentario narra la toccante storia di Cédric Herrou, un contadino della Val Roja che offre ospitalità ai migranti che cercano di superare il confine fra Italia e Francia.

“La sceneggiatura del documentario è stata scritta di giorno in giorno. Giravo da solo, la mia camera sulla spalla, improvvisando continuamente. A volte, in situazioni particolarmente tese e caotiche e grazie all’aiuto di pochi complici, abbiamo girato con i telefonini. La facilità d’uso degli strumenti impiegati mi ha permesso di essere in grado di operare in qualunque momento e rimanere sempre a fianco dei protagonisti delle varie scene, che si trattasse di rifugiati, soldati o agenti di polizia.” ha dichiarato il regista.

Il film è distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures.

LIBERO di Michel Toesca

(Francia, 2018, 100′)

Nella Val Roia, divisa tra la Francia e l’Italia, ogni giorno decine di migranti cercano di superare il confine in cerca di una vita migliore. Ma in questo limbo chiuso fra due Stati, le politiche sull’immigrazione rendono loro impossibile l’ingresso sul territorio francese. Cédric Herrou, un contadino della Valle, per questi ragazzi è un eroe: da anni offre ospitalità a tutti i giovani e le famiglie che, senza avere altro posto dove andare, restano bloccati sul confine. Grazie all’aiuto di amici e volontari, Cédric sfida con coraggio le istituzioni francesi. Osservando senza filtri questa situazione drammatica, LIBERO denuncia, o meglio, urla ai quattro venti l’urgenza di un intervento da parte delle istituzioni.

Distribuzione italiana: I Wonder Pictures

Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/zVRKh1aOiFI



CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: biografilm.it/libero

codice: LB22PR