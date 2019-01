Sala biografilm: "La favorita"

Mercoledì 23 gennaio 2019, ore 21.15

Bologna - Cinema Odeon - via Mascarella, 3



In anteprima a Sala Biografilm Bologna in versione originale

LA FAVORITA

Il nuovo film di Yorgos Lanthimos Gran Premio della Giuria a Venezia 75, con una straordinaria Oliva Colman, Coppa Volpi e Golden Globe per la migliore interpretazione



Mercoledì 23 gennaio alle ore 21.15 al Cinema Odeon si terrà l’anteprima in versione originale sottotitolata di LA FAVORITA, il nuovo film storico di Yorgos Lanthimos, Gran Premio della Giuria alla 75. Mostra del Cinema di Venezia, con una straordinaria Olivia Colman che con la sua interpretazione della regina Anna ha vinto proprio a Venezia la Coppa Volpi e successivamente il Golden Globe 2019 come Miglior attrice in un film commedia o musicale.

Lo scenario de LA FAVORITA prende spunto da una storia vera ambientata agli inizi del XVIII secolo, mentre infiamma la guerra tra Francia e Regno Unito. Sul trono inglese siede la regina Anna (Olivia Colman, “The Iron Lady”), ultima discendente della casa reale degli Stuart facile alle lusinghe. A sfruttare la situazione politica instabile e le fragilità della sovrana, due donne scaltre e ambiziose: Lady Sarah (Rachel Weisz, “The Constant Gardener”), l’amica di tutta una vita e consigliera politica, e Abigail (Emma Stone, “Birdman”, “La La Land”), la cugina povera di Sarah che si rivela un’arrampicatrice sociale. Le due dame di corte inizieranno a darsi battaglia per contendersi il ruolo di “favorita" della Regina, in un vortice di manipolazioni ed emozioni.

LA FAVORITA sarà al cinema dal 24 gennaio 2019, distribuito da 20th Century Fox Italia.

LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos

(Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, 2018, 120′)

Primi anni del XVIII secolo. L’Inghilterra è in guerra contro la Francia. Ciò nonostante, le corse delle anatre e il consumo di ananas vanno per la maggiore. Una fragile regina Anna (Olivia Colman) siede sul trono mentre l’amica intima Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz) governa il paese in sua vece e, al tempo stesso, si prende cura della cattiva salute e del temperamento volubile della sovrana. Quando l’affascinante Abigail Masham (Emma Stone) arriva a corte, si fa benvolere da Sarah, che la prende sotto la sua ala protettiva. Per Abigail è l’occasione di tornare alle radici aristocratiche da cui discende. Mentre gli impegni politici legati alla guerra richiedono a Sarah un maggiore dispendio di tempo, Abigail si insinua nella breccia lasciata aperta, diventando la confidente della sovrana. Grazie all’amicizia sempre più stretta con Anna, Abigail ha la possibilità di realizzare tutte le sue ambizioni e non permetterà a niente e a nessuno – donna, uomo, politica, coniglio – di intralciarle la strada.

Uscita: 24 gennaio (20th Century Fox Italia)

Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/MiXjJvAFSMU

CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: biografilm.it/favorita

codice: FV23PR