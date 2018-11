Anteprima al cinema: Tre volti

Mercoledì 28 novembre 2018, ore 21.15

Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3

In anteprima a Sala Biografilm in versione doppiata

TRE VOLTI

Il nuovo capolavoro di Jafar Panahi premiato

per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes



Mercoledì 28 novembre al Cinema Odeon Sala Biografilm presenta l’anteprima in versione doppiata di TRE VOLTI.

L'attrice iraniana Behnaz Jafari riceve il messaggio di una giovane sconvolta che minaccia il suicidio perché la famiglia non le permette di compiere studi artistici e diventare a sua volta attrice. Jafar Panahi la accompagna in un viaggio attraverso i villaggi dell'Iran per risolvere la situazione.

Dopo l’Orso d’Oro a Berlino per “Taxi Teheran” (2015) e il corto-documentario “Où en êtes-vous”, Jafar Panahi (regista de “Il cerchio” e “Oro rosso”) riflette sull’attuale condizione della donna e del cinema nell’Iran di oggi.

TRE VOLTI sarà nelle sale italiane a partire dal 29 novembre distribuito da Cinema srl.



TRE VOLTI di Jafar Panahi

(Iran/2018/101’)

Dopo l’Orso d’Oro per TAXI TEHERAN, Jafar Panahi torna alla regia di un nuovo film, premiato a Cannes per la migliore sceneggiatura. La famosa attrice Behnaz Jafari riceve il video di una giovane che implora il suo aiuto per sfuggire alla propria famiglia conservatrice e tiranna. Bahnaz abbandona le riprese del film a cui sta lavorando e si rivolge al regista Jafar Panahi per risolvere il mistero del video e raggiungere la ragazza. Inizia così un viaggio in auto verso il nordovest rurale dove ogni incontro è pieno di fascino e ironia.

Uscita: 29 novembre (Cinema srl)

Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/pRH02POWY_s



IL SUCCESSIVO APPUNTAMENTO DI SALA BIOGRAFILM

Mercoledì 5 dicembre: SULLE SUE SPALLE di Alexandria Bombach



