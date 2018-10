31 ottobre: "Museo"

Mercoledì 31 ottobre 2018, ore 21.15

Bologna – Cinema Odeon – Via Mascarella, 3

A Sala Biografilm in versione originale, il film vincitore dell’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura

MUSEO

FOLLE RAPINA A CITTÀ DEL MESSICO

Dal genio del regista Alonso Ruizpalacios e tratto dalla storia vera del furto più assurdo di sempre. Con uno straordinario Gael García Bernal.



Mercoledì 31 ottobre al Cinema Odeon di Bologna, Sala Biografilm presenta una speciale proiezione in versione originale sottotitolata di MUSEO – FOLLE RAPINA A CITTÀ DEL MESSICO, il nuovo film del geniale regista Alonso Ruizpalacios, premiato alla Berlinale con l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura.

Liberamente ispirato alla vicenda del furto più assurdo della storia del Messico, avvenuto nella notte di Natale del 1985 ai danni del Museo di Antropologia di Città del Messico da cui furono rubati oltre 140 reperti inestimabili, il film è interpretato da uno straordinario Gael García Bernal.

MUSEO – FOLLE RAPINA A CITTÀ DEL MESSICO sarà presentato anche a Sala Biografilm Milano (Cinema Colosseo) in anteprima martedì 30 ottobre e sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 31 ottobre da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.



MUSEO di Alonso Ruizpalacios

(Messico/2018/128’)

Gli eterni studenti Juan e Benjamín hanno un’idea folle per risolvere la monotonia delle loro vite e la loro mancanza di prospettive: depredare il Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico. Inaspettatamente, grazie anche al calo di sorveglianza del periodo natalizio, i due riescono nell’impresa e trafugano alcuni dei reperti precolombiani più preziosi del pianeta. Solo la mattina dopo, però, quando scoprono che i media stanno descrivendo il loro colpo come un vero e proprio attacco alla Nazione, comprendono la gravità e le implicazioni del loro operato. I passi successivi del piano li porteranno a girare per il Messico, dalle rovine di Palenque alle spiagge di Acapulco, nel futile tentativo di piazzare dei tesori così riconoscibili che nessuno osa acquistarli. Dal geniale regista di Gueros, un imprevedibile heist-movie con Gael García Bernal, ispirato alla storia vera del furto più assurdo e sorprendente della storia del Messico.

Uscita: 31 ottobre (I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection)

Il trailer ufficiale italiano: https://youtu.be/0xFVGpboLAc



CODICI SCONTO PER I LETTORI

Per prenotare un biglietto ridotto a 6 euro invece che 8,5 euro i lettori possono seguire il seguente link: biografilm.it/museo

codice: MS31PR

